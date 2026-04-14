Jovem de 16 anos julgado como adulto por morte de meia-irmã em navio

CNN Portugal , AM
Há 2h e 35min
Navio Carnival (AP)

Um adolescente de 16 anos foi acusado de homicídio e abuso sexual agravado na morte da meia-irmã a bordo de um navio de cruzeiro da Carnival, na Florida, em caso sob jurisdição federal nos EUA.

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Um jovem de 16 anos foi acusado de homicídio e abuso sexual agravado na morte da meia-irmã de 18 anos a bordo de um navio de cruzeiro da Carnival, na Florida, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA citado pela Associated Press.

O jovem, identificado apenas como TH, tinha sido inicialmente acusado enquanto menor, mas o caso passou a ser julgado como processo de adulto após decisão de um juiz federal, a pedido dos procuradores. A defesa não se opôs à mudança de regime processual.

A vítima, Anna Kepner, viajava com a família no navio Carnival Horizon em novembro. Antes do regresso do navio à Flórida, o corpo foi encontrado escondido debaixo de uma cama num quarto que partilhava com outros dois adolescentes, incluindo o meio-irmão mais novo.

A autópsia determinou como causa da morte asfixia mecânica, resultante de uma força externa ou objeto que impediu a respiração.

Segundo a AP, Anna era líder de claque no no liceu Temple Christian School, em Titusville, na Florida.

O Ministério Público federal sublinha que os crimes terão ocorrido em águas internacionais, o que justifica a jurisdição federal no caso.

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"Os nossos pensamentos estão com a família da vítima nesta perda inimaginável. Um grande júri federal emitiu uma acusação formal por crimes graves que terão ocorrido a bordo de uma embarcação em águas internacionais", afirmou o procurador federal Jason Reding Quiñones em comunicado.

O suspeito esteve presente em tribunal em Miami em fevereiro, em condições de forte restrição, incluindo vigilância eletrónica enquanto vivia com um tio. No entanto, a medida de restrição foi entretanto alterada para permitir que trabalhasse com o pai numa empresa de paisagismo.

O caso continua em investigação.

Temas: Carnival Carnival Cruise Line Abuso sexual Meia-irmã

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