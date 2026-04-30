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"Carniceiro de Bucha" escapa a atentado. Bomba foi colocada numa caixa de correio com uma câmara de vigilância

CNN Portugal , TFR
Há 50 min
Fontes afirmaram que o major-general Azatbek Omurbekov foi alvo de um atentado com bomba colocada numa caixa de correio em seu prédio. Fotografia: Slidstvo

Edifício onde vive Azatbek Omurbekov, habitualmente ocupado por altos quadros militares, foi de imediato isolado após a explosão

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Uma explosão ocorrida esta semana numa cidade militar fechada no extremo oriente da Rússia provocou a morte de um oficial do exército e, ao que tudo indica, tinha como alvo o comandante de patente superior conhecido como o “carniceiro de Bucha”.

Segundo três fontes familiarizadas com o caso, citadas pelo The Guardian, a bomba detonou pelas 09:00 locais de terça-feira num bloco residencial em Knyaze-Volkonskoye-1, local onde vive o major-general Azatbek Omurbekov, apontado como responsável pelo comando das tropas russas durante a ocupação de Bucha, na Ucrânia.

De acordo com duas das fontes, o engenho explosivo foi colocado numa caixa de correio entre o primeiro e o segundo andares do edifício, juntamente com uma câmara de vigilância. No entanto, o atacante terá identificado a entrada errada do prédio e a explosão matou um subordinado de Omurbekov, enquanto o major-general saiu ileso.

O nome da vítima mortal foi entretanto revelado apenas pelo apelido, Kuzmenko, pelo canal anónimo de Telegram VChK-OGPU, alegadamente ligado aos serviços de segurança russos.

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O ataque acontece depois de, no passado, a União Europeia ter imposto sanções a Omurbekov devido ao seu alegado papel no massacre de civis em Bucha, onde tropas russas são acusadas de ter assassinado mais de 400 civis durante a ocupação da cidade.

Omurbekov vivia numa zona de acesso restrito

O edifício onde vive Azatbek Omurbekov, habitualmente ocupado por altos quadros militares, foi de imediato isolado após a explosão, enquanto toda a zona passou a ser vigiada por tropas da guarnição local.

Knyaze-Volkonskoye-1 é uma pequena localidade militar situada nos arredores de Khabarovsk, no extremo oriente russo, perto da fronteira com a China. Trata-se de uma zona de acesso restrito, organizada em torno de uma base do exército, com entradas controladas por postos de controlo e onde a entrada de não residentes depende de autorização prévia.

O perfil de Omurbekov faz dele um grande alvo para os serviços secretos ucranianos. O major-general comandou a 64.ª Brigada Motorizada de Guardas durante a ocupação de Bucha, em 2022, sendo apontado como um dos responsáveis mais brutais da operação. As sanções impostas pelo Reino Unido acusam-no de estar no “comando direto” de tropas envolvidas no assassinato de civis naquela cidade ucraniana.

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Até ao momento, nem Moscovo nem Kiev comentaram oficialmente o incidente.

Temas: Carniceiro de Bucha Rússia Ucrânia Ataque Morte
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