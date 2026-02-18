Unidos do Viradouro vence carnaval do Rio de Janeiro

Há 1h e 36min

Desfile com o enredo "Pra cima, Ciça" destacou a trajetória e o carisma do mestre Ciça

A Unidos do Viradouro ganhou o Estandarte de Ouro 2026, tendo sido eleita a melhor escola de samba a desfilar no sambódromo no Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de Niterói ganhou ainda os prémios de Melhor Mestre-sala e Melhor Comissão de Frente, com uma apresentação que homenageou o mestre de bateria Moacyr Silva Pinto, conhecido como Ciça.

O desfile com o enredo "Pra cima, Ciça" destacou a trajetória e o carisma do sambista. Ciça, de 69 anos, integrou a comissão de frente, depois percorreu a avenida de mota e, reeditando um momento histórico de 2007, encerrou a apresentação dirigindo a bateria de cima de um carro alegórico, acompanhado pela atriz Juliana Paes, que regressou ao posto de rainha após 17 anos.

Outras escolas também foram reconhecidas: a Unidos da Tijuca venceu a melhor bateria; Paraíso do Tuiuti foi premiada pela ala das baianas; e a Mocidade Independente de Padre Miguel ficou com a ala de passistas.

Julinho, da Viradouro, venceu como mestre-sala; Igor Sorriso, do Acadêmicos do Salgueiro, foi eleito melhor puxador; e Cintya Santos, da Estação Primeira de Mangueira, levou o prémio na categoria porta-bandeira.