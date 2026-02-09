Torres Vedras, Figueira da Foz, Estarreja e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Há 1h e 2min

Autarquias queriam realizar os desfiles, mas mau tempo impede a organização

Vários municípios afetados pelo mau tempo na semana passada cancelaram eventos para festejar o Carnaval, entre os quais o de Torres Vedras, enquanto outros vão manter os desfiles, como a Figueira da Foz, Estarreja e Mealhada.

No domingo, a organização do Carnaval de Torres Vedras (distrito de Lisboa) anunciou a decisão de cancelar os festejos do Carnaval do concelho, entre os dias 12 e 18, devido ao mau tempo que provocou prejuízos no concelho.

"O município mantém a intenção de realizar o Carnaval quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir", divulgou a organização em comunicado, realçando que agora "a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade".

Na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, a Câmara anunciou que prevê manter os desfiles de Carnaval nos dias 15 e 17, que têm como rainha a atriz Luciana Abreu e como rei o florista local Nuno Miguel.

Além dos corsos de 15 e 17 (terça-feira de Entrudo), na avenida do Brasil e Buarcos, com escolas de samba e grupos locais, o Carnaval da Figueira da Foz inclui um desfile noturno no sábado, dia 14.

Estarreja, Ovar e Mealhada, outros municípios com tradição carnavalesca, adiaram os desfiles associados às crianças, mas sem indicação de cancelamento de outras atividades.

No entanto, em Estarreja, um dos municípios em situação de calamidade, a festa de abertura do Carnaval não se realizou no sábado por razões de segurança, face às previsões meteorológicas adversas, com chuva e vento muito fortes.

Ao dia de hoje, os festejos mantêm-se nos tradicionais desfiles e atividades carnavalescas em Loures, Loulé, Sines e Sesimbra, segundo os programas consultados nas páginas na Internet.

Nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin, foram cancelados ou adiados eventos do Carnaval de Leiria e de outros concelhos do distrito, como Caldas da Rainha, Nazaré, Pombal, Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere.

Na Nazaré, o Carnaval vai realizar-se de forma condicionada para garantir as condições de segurança no concelho afetado pelo mau tempo, sendo o Carnaval da Criança realizado em pavilhões (Nazaré, Valado dos Frades e Estrela do Norte) na sexta-feira, enquanto o Sábado Magro foi transferido para sábado, dia 14, e o desfile de domingo, na marginal, também não se realizará.

Porém, “caso a situação de calamidade venha a ser revogada e estejam reunidas todas as condições de segurança, o desfile de terça-feira [dia 17] poderá realizar-se sem restrições”, informou a Câmara Municipal.

Também em Tomar, no distrito de Santarém, a autarquia cancelou todas as atividades, enquanto em Rio Maior, no mesmo distrito, o Desfile Noturno de Carnaval, previsto para sábado, foi adiado para 02 de maio, “por razões de segurança” e “respeito e solidariedade para com todos os munícipes e restantes portugueses afetados pela recente tragédia”.

No distrito de Castelo Branco, foram cancelados os desfiles previstos para a terça-feira de Carnaval em Proença-a-Nova e para o Domingo Gordo em Vila de Rei, para concentração de esforços humanos e logísticos na recuperação dos estragos.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.