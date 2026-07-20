Carlos Vila Nova reeleito presidente de São Tomé e Príncipe com 55,94% dos votos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 37min
Carlos Vila Nova (Nuno Veiga/Lusa)
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O principal adversário, Nito d’Abreu, arrecadou 41,42% do voto popular

Carlos Vila Nova foi hoje reeleito presidente de São Tomé e Príncipe, à primeira volta, com 55,94% dos votos, segundo os resultados preliminares divulgados esta segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

O principal adversário, Nito d’Abreu, arrecadou 41,42% do voto popular.

Mais de 142 mil eleitores foram chamados hoje a escolher o Presidente, numas eleições marcadas pela crispação política, mas sem registo de incidentes de maior.

Eugénio Tiny e Miques João foram os outros dois candidatos, contabilizando, respetivamente, 1,97% e 1,58%. Voltaram a não contar com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente.

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Temas: Carlos Vila Nova São Tomé e Príncipe Eleições Presidenciais Comissão Eleitoral Nacional
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