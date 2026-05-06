Lisboa vai duplicar videovigilância e instalar novas câmaras no Martim Moniz e outras zonas

Lisboa vai mais do que duplicar o sistema de videovigilância, passando das atuais 96 câmaras para 251, num investimento global de 18 milhões de euros, avança o Diário de Notícias. A expansão abrange novas zonas como Martim Moniz, avenida Almirante Reis, Castelo, Amoreiras e Saldanha.

Atualmente, o sistema está instalado no Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré e Campo das Cebolas. A estas áreas somam-se 37 novas câmaras já em fase de implantação nos Restauradores e na Ribeira das Naus.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, justifica o reforço com preocupações de segurança sentidas pela população, referindo relatos de pessoas que evitam sair à noite em algumas zonas da cidade.

Para além da videovigilância, a autarquia defende um reforço da presença policial nas ruas, sendo que está prevista a entrada de mais 100 agentes da polícia municipal, elevando o total para 500, ainda abaixo do quadro ideal estimado em 700.