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Lisboa vai duplicar videovigilância e instalar novas câmaras no Martim Moniz e outras zonas

CNN Portugal , AM
Há 3h e 8min
Mouraria, Martim Moniz, Rua do Benformoso (ANTÓNIO COTRIM/LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA | Carlos Moedas justifica o reforço com preocupações de segurança sentidas pela população

Lisboa vai mais do que duplicar o sistema de videovigilância, passando das atuais 96 câmaras para 251, num investimento global de 18 milhões de euros, avança o Diário de Notícias. A expansão abrange novas zonas como Martim Moniz, avenida Almirante Reis, Castelo, Amoreiras e Saldanha.

Atualmente, o sistema está instalado no Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré e Campo das Cebolas. A estas áreas somam-se 37 novas câmaras já em fase de implantação nos Restauradores e na Ribeira das Naus.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, justifica o reforço com preocupações de segurança sentidas pela população, referindo relatos de pessoas que evitam sair à noite em algumas zonas da cidade.

Para além da videovigilância, a autarquia defende um reforço da presença policial nas ruas, sendo que está prevista a entrada de mais 100 agentes da polícia municipal, elevando o total para 500, ainda abaixo do quadro ideal estimado em 700.

 

 

Temas: Carlos Moedas Cais do Sodré Martim Moniz Videovigilância
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Crime e Justiça

Lisboa vai duplicar videovigilância e instalar novas câmaras no Martim Moniz e outras zonas

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