Rei Carlos III "profundamente triste" com acidente mortal entre dois comboios em Inglaterra

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Porta-voz do Palácio de Buckingham acrescenta que o monarca está a ser informado regularmente sobre a colisão entre dois comboios ocorrida perto da cidade de Bedford

O rei britânico Carlos III está “profundamente entristecido” com o acidente ferroviário na sexta-feira no centro de Inglaterra, no qual um maquinista perdeu a vida e 33 pessoas ficaram gravemente feridas.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham, residência oficial da família real britânica, indicou este sábado que o monarca está a ser informado regularmente sobre a colisão entre dois comboios ocorrida perto da cidade de Bedford, no centro de Inglaterra.

“Os seus pensamentos e condolências estão com a família do falecido e com todos os feridos ou afetados por este trágico incidente”, acrescentou.

Por volta das 17:15 (hora local) de sexta-feira, dois comboios que se dirigiam para a estação londrina de St Pancras — um deles proveniente da localidade inglesa de Corby e o outro da cidade de Nottingham — colidiram perto de Bedford.

Estima-se que um dos comboios tenha parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo tenha colidido com a traseira do primeiro.

O acidente provocou a morte do maquinista de um dos dois comboios, incidente que também deixou dezenas de feridos graves, informou a polícia ferroviária britânica.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostraram que um dos comboios danificados, pertencente à empresa britânica East Midlands Railway, exibia a inscrição “Luton Express”, o comboio que faz o percurso entre o aeroporto de Luton (norte de Londres) e a capital britânica.

Meios de comunicação britânicos avançaram que o primeiro comboio terá parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo colidiu com a traseira.

A secretária de Estado dos Transportes britânica, Heidi Alexander, manifestou logo após o acidente “profunda preocupação” depois da divulgação da notícia da colisão ferroviária.

"Estou grata aos serviços de emergência que se encontram no local, a prestar assistência às pessoas afetadas. Estamos a trabalhar rapidamente com o setor ferroviário e os parceiros locais para apoiar os passageiros", acrescentou nas redes sociais.