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Morreu Carlos Gonçalves Pereira, vocalista dos Corpo Diplomático

Agência Lusa , PF
Há 26 min
Carlos Gonçalves Pereira (Facebook)
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"Conhecido então pelo nome artístico Ultravioleta, Carlos Gonçalves Pereira passou por vários grupos ao longo dos anos 80 - como os Casino Twist, que em 1984 participaram no primeiro disco coletivo do Rock Rendez-Vous", recorda João Carlos Callixto

O músico Carlos Gonçalves Pereira, 71 anos, vocalista do grupo dos anos 1970-1980 Corpo Diplomático, foi encontrado morto esta quinta-feira na sua residência, em Santa Luzia, Odemira, disse à agência Lusa o músico Miro do Carmo.

O investigador de música portuguesa João Carlos Callixto, que lamentou a morte do cantor na sua página na rede social Facebook, lembrou por seu lado a banda que, na viragem dos anos 1970 para a década seguinte, "lançou o histórico álbum 'Música Moderna' e que viria a ser o embrião dos Heróis do Mar".

"Conhecido então pelo nome artístico Ultravioleta, Carlos Gonçalves Pereira passou por vários grupos ao longo dos anos 80 - como os Casino Twist, que em 1984 participaram no primeiro disco coletivo do Rock Rendez-Vous", recorda João Carlos Callixto.

Ainda de acordo com o investigador, autor do programa Gramofone, na Antena 1, Carlos Gonçalves Pereira "voltaria a gravar com os Raindogs e, mais recentemente, com os Offshores, num percurso sempre livre e sem concessões".

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Temas: Carlos Gonçalves Pereira Corpo Diplomático
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