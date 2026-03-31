Carlos Cabreiro, líder do combate ao cibercrime que apanhou o hacker Rui Pinto, é o novo diretor da PJ

Henrique Machado
Há 49 min
Carlos Cabreiro. DR

Nos últimos dez anos dirigiu a unidade de combate ao cibercrime

Carlos Cabreiro, que nos últimos dez anos dirigiu a unidade de combate ao cibercrime, é o novo diretor nacional da Polícia Judiciária, por nomeação do Governo. Aos 59 anos, o coordenador superior alcança o topo da instituição onde chegou em 1991, como inspetor estagiário. Substitui assim Luís Neves, atual ministro da Administração Interna. 

Licenciado em Direito, esteve sempre ligado ao combate ao crime informático - na antiga direção central de investigação à criminalidade económico-financeira, onde chegou a subdiretor; na diretoria de Lisboa; e desde 2016 já à frente da Unidade Nacional de combate ao Cibercrime, então criada para fazer face à avalanche dos novos métodos de criminalidade da era digital - onde se destacam todos os esquemas de burla informática, de posse e tráfico de conteúdos de pornografia infantil ou de acessos informáticos ilegítimos. 

Foi nesta última categoria que a unidade liderada por Carlos Cabreiro se destacou numa das suas investigações mais mediáticas - que levou à captura e sucessivas acusações ao pirata informático Rui Pinto, conhecido por intrusões informáticas que lhe permitiram aceder a milhares de emails nos servidores de clubes de futebol como o Benfica, de empresas, e de altos responsáveis da justiça.

Mais recentemente, em dezembro passado, uma investigação da mesma unidade da PJ levou à prisão de Paulo Abreu dos Santos, advogado que foi adjunto da ex-ministra da Justiça, por centenas de crimes de pornografia infantil e dois de abuso sexual de menores - num caso que chocou o país.

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