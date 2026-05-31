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Morreu o antigo ministro Carlos Brito

Agência Lusa , NM
Há 34 min
Carlos Brito (Fonte: PSD)
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Social-democrata tinha 90 anos, era engenheiro civil e fez parte do governo liderado por Aníbal Cavaco Silva

O PSD anunciou este domingo, em comunicado, a morte do antigo dirigente social-democrata Carlos Brito, que foi ministro da Defesa no segundo Governo liderado por Cavaco Silva, governador civil e vereador da Câmara Municipal do Porto.

“Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Carlos Brito, personalidade de referência da vida pública portuguesa e destacado militante do PSD”, lê-se na nota divulgada pelo partido.

Carlos Eugénio Pereira de Brito nasceu em 19 de novembro de 1935, no Porto, e era engenheiro civil.

 O PSD destaca que o seu antigo deputado Carlos Brito “serviu Portugal com dedicação e elevado sentido de responsabilidade, assumindo diversas funções relevantes na administração pública, na vida política nacional e no poder local”.

“Deixa-nos, de facto, um legado de dedicação ao desenvolvimento do país e de projeção da engenharia em Portugal”, refere.

No PSD, entre outros cargos, Carlos Brito desempenhou as funções de vice-presidente da Comissão Política Nacional e de conselheiro nacional do partido.

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“Exerceu funções de direção e administração na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), na Hidroelétrica do Douro, na Companhia Portuguesa de Eletricidade, na EDP, onde foi diretor-central de organização e assessor do Conselho de Administração, bem como nos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) do Porto. Foi fundador do Sindicato dos Engenheiros do Norte”, acrescenta-se no comunicado.

Na nota, o PSD realça ainda a “competência técnica” de Carlos Brito “e o seu compromisso com o bem comum”, características que lhe “granjearam o respeito de colegas, adversários políticos e cidadãos em geral”.

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Temas: Carlos Brito PSD
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