Cargueiro à deriva na Figueira da Foz deverá ser rebocado para Lisboa ou Setúbal

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 51min
Eikborg. Foto Marine Traffic/Marek H.

A barra da Figueira da Foz está fechada a toda a navegação desde as 14:00

O cargueiro que está à deriva, sem leme, ao largo da Figueira da Foz, deverá ser rebocado para os portos de Lisboa ou de Setúbal, uma operação dificultada pelo agravamento do estado do mar, disse a autoridade marítima.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, indicou que um daqueles portos do sul do país será o destino do navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, numa operação que deverá decorrer até terça-feira.

“São portos que têm orientações [de entrada e saída] diferentes, um a noroeste, outro a sudoeste, o que pode ajudar na decisão”, explicou o capitão do porto.

Por outro lado, Salvado Pires observou que navio “está numa situação de perigo relativo”, adiantando que apesar do cargueiro ter “a porta do leme fechada”, e não poder utilizar aquele instrumento de direção, mantém a propulsão e consegue movimentar-se e rodar com o auxílio de uma hélice na proa.

O comandante disse ainda que o cargueiro não tem, aparentemente, outros danos para além da avaria no leme e que a tripulação, em número que não soube adiantar, está bem e sem danos físicos.

No entanto, face ao agravamento do estado do mar previsto para as próximas horas, foi dado indicação ao navio – que está a deslocar-se lentamente, de marcha a ré – para se afastar gradualmente da costa.

A barra da Figueira da Foz está fechada a toda a navegação desde as 14:00.

Pelas 15:00 desta segunda-feira, o Eikborg estava a cerca de quatro milhas náuticas da Figueira da Foz (sensivelmente sete quilómetros).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu dois avisos amarelos de agitação marítima para o litoral do distrito de Coimbra: o primeiro está em vigor até às 18:00 de hoje (com ondas de noroeste entre os quatro e os cinco metros), seguido de outro, até às 12:00 de terça-feira, com ondas de oeste/sudoeste entre os quatro e cinco metros.

Entre as 12:00 de terça-feira e as 07:00 de quinta-feira o nível de aviso de agitação marítima passa a laranja, com ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura.

O cargueiro Eikborg tem 89 metros de comprimento e ficou com o leme de direção inutilizado por, alegadamente, ter batido no fundo devido à acumulação de areias na barra da Figueira da Foz, ao início da manhã de hoje, quando saía do porto comercial com uma carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri, disse fonte portuária.

Temas: Cargueiro Figueira da Foz Deriva Autoridade marítima Lisboa

Relacionados

"Está a andar para trás". Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre o risco de naufragar

País

Deslizamentos de terras, inundações e mais: depressão Joseph provoca centenas de ocorrências

Há 17 min

Cargueiro à deriva na Figueira da Foz deverá ser rebocado para Lisboa ou Setúbal

Há 1h e 51min
03:26

Cargueiro perdeu o leme e está em risco de naufrágio na Figueira da Foz

Há 3h e 14min
03:29

Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"

Hoje às 12:56
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Há 2h e 37min

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

Depois da Ingrid, é a vez da tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Hoje às 08:59