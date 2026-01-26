Cargueiro à deriva na Figueira da Foz deverá ser rebocado para Lisboa ou Setúbal

Há 1h e 51min

A barra da Figueira da Foz está fechada a toda a navegação desde as 14:00

O cargueiro que está à deriva, sem leme, ao largo da Figueira da Foz, deverá ser rebocado para os portos de Lisboa ou de Setúbal, uma operação dificultada pelo agravamento do estado do mar, disse a autoridade marítima.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, indicou que um daqueles portos do sul do país será o destino do navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, numa operação que deverá decorrer até terça-feira.

“São portos que têm orientações [de entrada e saída] diferentes, um a noroeste, outro a sudoeste, o que pode ajudar na decisão”, explicou o capitão do porto.

Por outro lado, Salvado Pires observou que navio “está numa situação de perigo relativo”, adiantando que apesar do cargueiro ter “a porta do leme fechada”, e não poder utilizar aquele instrumento de direção, mantém a propulsão e consegue movimentar-se e rodar com o auxílio de uma hélice na proa.

O comandante disse ainda que o cargueiro não tem, aparentemente, outros danos para além da avaria no leme e que a tripulação, em número que não soube adiantar, está bem e sem danos físicos.

No entanto, face ao agravamento do estado do mar previsto para as próximas horas, foi dado indicação ao navio – que está a deslocar-se lentamente, de marcha a ré – para se afastar gradualmente da costa.

A barra da Figueira da Foz está fechada a toda a navegação desde as 14:00.

Pelas 15:00 desta segunda-feira, o Eikborg estava a cerca de quatro milhas náuticas da Figueira da Foz (sensivelmente sete quilómetros).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu dois avisos amarelos de agitação marítima para o litoral do distrito de Coimbra: o primeiro está em vigor até às 18:00 de hoje (com ondas de noroeste entre os quatro e os cinco metros), seguido de outro, até às 12:00 de terça-feira, com ondas de oeste/sudoeste entre os quatro e cinco metros.

Entre as 12:00 de terça-feira e as 07:00 de quinta-feira o nível de aviso de agitação marítima passa a laranja, com ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura.

O cargueiro Eikborg tem 89 metros de comprimento e ficou com o leme de direção inutilizado por, alegadamente, ter batido no fundo devido à acumulação de areias na barra da Figueira da Foz, ao início da manhã de hoje, quando saía do porto comercial com uma carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri, disse fonte portuária.