Pelo menos cinco mulheres acusam cardeal-arcebispo de Rabat de abusos sexuais

Há 2h e 45min

Contactado pela AFP a respeito das acusações, Cristóbal López Romero disse que já tinha “respondido aos seus superiores eclesiásticos”

Pelo menos cinco mulheres acusaram de abuso sexual o cardeal-arcebispo de Rabat, Cristóbal López Romero, na sequência de uma investigação da Agence France-Presse (AFP), o que levou o sacerdote a afastar-se temporariamente.

O cardeal espanhol, de 74 anos, que é arcebispo de Rabat desde março de 2018, nega as acusações.

A AFP obteve o testemunho de uma das mulheres que acusa o clérigo, que participa na Igreja Católica e confirmou episódios recorrentes de abuso sexual, e analisou o depoimento escrito de outra mulher, apresentado à Nunciatura Apostólica — a embaixada do Vaticano na capital marroquina.

Nesse documento, a mulher acusa o cardeal de ações físicas que “percebeu como inadequadas”, incluindo “abraços particularmente intensos e prolongados” e uma tentativa de aproximação física, descrita por ela como equivalente a uma tentativa de beijá-la, investida da qual ela diz ter conseguido escapar, embora com dificuldade.

Uma fonte da Arquidiocese de Rabat também informou a AFP que pelo menos outras três mulheres relataram ter sido vítimas de “incidentes semelhantes”.

Contactado pela AFP a respeito das acusações, Cristóbal López Romero disse que já tinha “respondido aos seus superiores eclesiásticos”, tendo-se mostrado disponível para colaborar com o Vaticano.

“Durante este período de investigação, para não a prejudicar, afastar-me-ei, abstendo-me de presidir a quaisquer celebrações públicas ou de participar em quaisquer atividades pastorais”, acrescentou, numa declaração separada dirigida aos fiéis da Arquidiocese e compartilhada com a AFP.

Escolhidos pelo Papa, os cardeais formam o círculo íntimo das mais altas autoridades da Igreja Católica, com aqueles que têm menos de 80 anos a participarem nos conclaves que determinam a sucessão.

Antes do conclave de maio de 2025, no qual o norte-americano Robert Prevost foi escolhido para se tornar Leão XIV, sucedendo a Francisco, o arcebispo López Romero estava entre os cardeais com maior probabilidade de ser eleito Papa.