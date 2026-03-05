Imprensa independente voltou a aceder ao palácio presidencial na Venezuela

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)

O acesso foi garantido após a intervenção de funcionários da Embaixada dos EUA em Caracas

Pela primeira vez em mais de uma década, jornalistas da imprensa nacional venezuelana independente e crítica acederam, na quarta-feira, ao palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

O regresso destes jornalistas, que receberam uma convocatória das autoridades locais, teve como propósito fazer a cobertura do encontro entre a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez e o secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, que está de visita à Venezuela.

O ambiente na sala de imprensa Simón Bolívar, segundo a imprensa local, foi de expectativa, tendo em contra as restrições no acesso, impostas desde há mais de uma década, que limitava a presença apenas a jornalistas estatais e internacionais previamente acreditados pelo Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela (MINCI).

No entanto, antes de poder aceder, os jornalistas dos portais web Efecto Cocuyo (EC) e El Pitazo, e dos jornais El Nacional e Tal Cual, foram obrigados a abandonar o recinto onde aguardavam.

O acesso foi garantido após a intervenção de funcionários da Embaixada dos EUA em Caracas.

Segundo a imprensa local, agora, a expectativa é que outros organismos do Estado venezuelano, entre eles a Assembleia Nacional (parlamento), garantam o livre acesso aos jornalistas, sem listas “fechadas” do Minci.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu na quarta-feira, juntamente com o secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, que a reforma da Lei da Mineração, que ainda tem de ser apresentada ao Parlamento venezuelano, seja acelerada.

A reforma visa alargar o quadro legal para o desenvolvimento do setor com investimentos nacionais e estrangeiros.

Após a captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da mulher, Cilia Flores, durante uma operação militar em 03 de janeiro, os Estados Unidos e a Venezuela entraram numa nova fase de reaproximação, e na quarta-feira, Donald Trump afirmou que Rodríguez "está a fazer um excelente trabalho".

Temas: Caracas Jornalistas Imprensa Venezuela

