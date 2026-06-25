Presidente da Venezuela lamenta mortos sem dizer quantos são e declara estado de emergência

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As imagens dos danos após dois grandes sismos na Venezuela

As primeiras imagens da destruição na Venezuela após grande sismo

Aeroporto de Caracas vai ser encerrado e as aulas estão canceladas em todo o país

A presidente interina da Venezuela declarou o estado de emergência no país, no seguimento dos dois fortes sismos que se fizeram sentir ao final da tarde desta quarta-feira.

Num discurso transmitido pela televisão, e flanqueada pelo presidente da Assembleia Nacional, que também é seu irmão, Delcy Rodríguez admitiu extensos danos materiais no país.

Apesar de não haver registo oficial de vítimas mortais na sequência de um sismo de 7,2 na escala de Richter e de outro de 7,5, além de cerca de 20 réplicas, a presidente interina da Venezuela lamentou os mortos que as famílias estão a chorar.

A própria Delcy Rodríguez não deu, ainda assim, qualquer número para as vítimas mortais, limitando-se a anunciar o encerramento do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve Caracas, e o cancelamento das aulas em todo o país, devido aos danos causado em vários estados.