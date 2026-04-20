Delcy Rodríguez transmite mensagem de esperança pelos 100 dias de governo na Venezuela

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Presidente interina da Venezuela afirmou que “quando um país se une, quando uma família se reencontra, quando um povo decide avançar, nada o pode deter”

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez no domingo um balanço dos 100 dias do governo, durante o qual transmitiu uma mensagem de esperança no futuro do país.

“Reconheço as grandes expectativas da nossa população e as nossas equipas estão a trabalhar para alcançar melhorias em prazos razoáveis e com resultados verificáveis, mas estamos a dar os primeiros passos. Estes 100 dias não são um ponto de chegada, são o início de uma nova etapa, uma etapa para recuperar a esperança, para fomentar a confiança, para nos reencontrarmos entre venezuelanos e para garantir o futuro da nossa juventude”, disse.

Em uma mensagem transmitida pela televisão estatal, Delcy Rodríguez sublinhou ainda que “quando um país se une, quando uma família se reencontra, quando um povo decide avançar, nada o pode deter”.

A presidente interina da Venezuela começou a intervenção dizendo que foram dados “passos firmes rumo à consolidação de um novo momento histórico para o país”.

“Unidos, estamos a abrir o caminho para a reconciliação nacional. Um caminho isento de 'classismo' [discriminação] e racismo, um caminho que encontre a paz em si mesmo. Através da Lei de Amnistia, mais de oito mil venezuelanos foram beneficiados, enquanto o programa de convivência e paz integra e atende a todos os setores nacionais”, disse, frisando que “a paz não é um discurso, constrói-se todos os dias com reconciliação, com reconhecimento mútuo e com tolerância”.

Rodríguez explicou ainda que “a Venezuela está entre os países mais seguros da região, com 3 homicídios por cada 100 mil habitantes e mais de seis mil ‘quadrantes de paz’ [espaços geográficos onde agentes da polícia, militares e a comunidade combatem juntos a criminalidade] em funcionamento. Isto significa algo muito claro: mais tranquilidade para as nossas famílias e mais estabilidade para o país”.

“No plano económico, entramos numa nova fase de crescimento. O produto interno bruto, ou seja, tudo o que o país produz, cresce quase 9%, com 20 trimestres consecutivos de expansão. E esse crescimento deve traduzir-se, para a felicidade social, em mais emprego, melhores rendimentos e mais oportunidades reais para o nosso povo”, disse.

Rodríguez explicou que mais de 70 milhões de dólares (59,6 milhões de euros) em créditos foram concedidos a empreendedores, em particular a mulheres, impulsionando uma nova economia local e abrindo novas oportunidades.

“Nos próximos meses, esse crescimento deverá fazer-se sentir com mais força junto daqueles que mais precisam dele”, frisou.

Rodríguez explicou ainda que “com a reforma da Lei dos Hidrocarbonetos e da Lei das Minas, a Venezuela entra numa nova fase, com o objetivo claro de atrair investimento, tecnologia, desenvolvimento produtivo e a criação de novos postos de trabalho”.

“Abrimos as nossas portas ao mundo com a certeza de que podemos avançar sem nunca renunciar à soberania sobre os nossos recursos”, sublinhou.

Segundo Rodríguez, a empresa estatal Petróleos da Venezuela está a produzir atualmente 1,1 milhões de barris diários de petróleo, tendo dado “os primeiros passos para a exportação de gás”.

“Esperamos recuperar imediatamente, ainda este mês, o nível de produção petrolífera que tínhamos em dezembro de 2025, perturbado pelo bloqueio [norte-americano] contra a Venezuela”.

Segundo Rodríguez, “a Venezuela volta a erguer-se com forças próprias, com o seu papel no mercado energético global” e “regressou à cena internacional” com “centenas de empresas a manifestarem interesse em investir no país”.

“E, graças à diplomacia venezuelana, recuperámos a nossa representação no Fundo Monetário Internacional, abrindo o acesso aos nossos recursos para a saúde, serviços básicos, produção nacional, estratégica e estabilização das nossas reservas internacionais”, disse.

Em 3 de janeiro, os EUA realizaram uma operação militar em Caracas, que levou à captura do então Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da mulher, Cília Flores, que estão atualmente detidos em Nova Iorque para responder a acusações de tráfico de droga. Ambos declararam-se inocentes.