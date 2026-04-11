Como cheira a cápsula Orion depois de passar 10 dias no espaço? "Provavelmente mal", segundo antigos astronautas

CNN , Elise Hammond
Há 2h e 21min
A cápsula Orion da NASA é rebocada para o convés da USS Portland após a aterragem na água, na sequência da missão lunar Artemis I, em dezembro de 2022, no Oceano Pacífico, ao largo da costa da Baixa Califórnia, no México.

A cápsula que transportou quatro astronautas durante uma viagem de 10 dias ao espaço entrou, na última madrugada, na atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h

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A tripulação da Artemis II já regressou à Terra a bordo da cápsula Orion, que poderá ter um cheiro algo desagradável, segundo antigos astronautas ouvidos pela CNN internacional.

Após 10 dias no espaço, o interior da nave espacial pode cheirar “como um balneário”, disse o antigo astronauta da NASA Garrett Reisman, descrevendo, com base na sua experiência anterior, o odor que sentiu quando abriram a escotilha de uma nave espacial na Estação Espacial Internacional.

Uma fotografia divulgada pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA) mostra a nave espacial Orion da NASA a descer de pára-quedas no Oceano Pacífico, a 10 de abril de 2026.  EPA/BILL INGALLS / NASA 

Mike Massimino, outro antigo astronauta da NASA, afirma que a expressão da tripulação que os retirava do vaivém espacial dizia tudo: “Quando abrem a escotilha, ficam tipo, ‘Uau.’”

Mas, felizmente para os astronautas - muitos dos quais permanecem na Estação Espacial Internacional muito mais tempo do que a pouco mais de uma semana que a tripulação da Artemis II passou na sua cápsula - eles não chegam realmente a notar o cheiro.

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No espaço, ocorre uma deslocação de fluidos no corpo “em que a cabeça incha e parece que estamos congestionados, o que reduz o sentido do olfato”, refere Reisman.

Esse facto científico “pode ser uma verdadeira bênção, porque pode cheirar mesmo muito mal na estação espacial e nenhum de nós saberá”, afirma.

Temas: Cápsula Orion Artemis II NASA Espaço Regresso à Terra

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