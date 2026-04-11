Como cheira a cápsula Orion depois de passar 10 dias no espaço? "Provavelmente mal", segundo antigos astronautas

A cápsula que transportou quatro astronautas durante uma viagem de 10 dias ao espaço entrou, na última madrugada, na atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h
A tripulação da Artemis II já regressou à Terra a bordo da cápsula Orion, que poderá ter um cheiro algo desagradável, segundo antigos astronautas ouvidos pela CNN internacional.
Após 10 dias no espaço, o interior da nave espacial pode cheirar “como um balneário”, disse o antigo astronauta da NASA Garrett Reisman, descrevendo, com base na sua experiência anterior, o odor que sentiu quando abriram a escotilha de uma nave espacial na Estação Espacial Internacional.
Mike Massimino, outro antigo astronauta da NASA, afirma que a expressão da tripulação que os retirava do vaivém espacial dizia tudo: “Quando abrem a escotilha, ficam tipo, ‘Uau.’”
Mas, felizmente para os astronautas - muitos dos quais permanecem na Estação Espacial Internacional muito mais tempo do que a pouco mais de uma semana que a tripulação da Artemis II passou na sua cápsula - eles não chegam realmente a notar o cheiro.
No espaço, ocorre uma deslocação de fluidos no corpo “em que a cabeça incha e parece que estamos congestionados, o que reduz o sentido do olfato”, refere Reisman.
Esse facto científico “pode ser uma verdadeira bênção, porque pode cheirar mesmo muito mal na estação espacial e nenhum de nós saberá”, afirma.