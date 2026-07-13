Polícia detém homem com uma arma de fogo no acesso ao Capitólio

Há 2h e 21min

O homem viajava num SUV e ia acompanhado por um cão

A Polícia do Capitólio dos EUA deteve um homem no acesso norte do edifício que possuía uma arma de fogo, o que é proibido nas instalações do Capitólio.

A CNN captou imagens do homem a ser detido. O vídeo mostra seis agentes a cercar um SUV, dois dos quais com as armas em punho e apontadas para um homem que sai do lado do condutor com as mãos acima da cabeça.

O homem afasta-se do carro, caminhando de costas, e os agentes baixam as armas. Em seguida, um grupo aproxima-se do homem e algema-lhe as mãos atrás das costas, enquanto mais agentes chegam ao local.

O homem parece conversar com um agente, que faz um gesto na direção do interior do veículo. Um cão sentado no interior do veículo ladra a um agente através de uma janela aberta.

A Polícia do Capitólio informou que o acesso norte ficará fechada enquanto decorre a investigação, e que os funcionários e outras pessoas foram aconselhados a evitar a zona.

A polícia ainda não divulgou a identidade do homem que foi detido.