Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Há 1h e 28min

É uma das várias queixas do Sporting em relação ao Clássico. FC Porto fala em "evidente complexo de inferioridade"

As imagens de capas de jornais desportivos que o Sporting encontrou no balneário atribuído à equipa visitante no Estádio do Dragão estavam mesmo lá, mas desde setembro.

A primeira garantia foi dada pelo FC Porto, que indicou que as imagens em questão foram colocadas no início da época, fazendo parte da visita guiada pelo museu, e que também inclui partes do estádio.

À CNN Portugal, fontes oficiais de Casa Pia e Estrela da Amadora, que jogaram no Estádio do Dragão na primeira volta, a 24 de agosto e 15 de dezembro, respetivamente, confirmaram que aquelas mesmas imagens estavam colocadas nas paredes do balneário aquando dessas partidas.

De resto, a CNN Portugal sabe que também a equipa do Benfica se deparou com as mesmas imagens nas duas visitas realizadas ao Estádio Dragão esta época, uma a 5 de outubro e outra a 14 de janeiro.

De recordar que o Sporting tem ainda várias queixas relacionadas com o jogo em cima da mesa, desde a questão dos apanha-bolas, que foi visível através da transmissão da Sport TV, até a colunas alegadamente colocadas para abafar os cânticos dos adeptos afetos aos leões.

Em reação àquilo que diz serem “alegações” do rival, que até já apresentou uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa do Clássico, o FC Porto fala numa “lista extensa” que assenta em “factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração, e um evidente complexo de inferioridade”.

“O FC Porto informa que cumpriu todos os requisitos e procedimentos regulamentares propostos pela Liga, colaborando, como sempre, com as entidades competentes. Por isso, o Clube está perfeitamente confortável com qualquer participação ou averiguação do Conselho de Disciplina, a quem prestará todos os esclarecimentos que entenderem necessários”, dá conta o clube, que acaba com uma ironia: “No FC Porto compreendemos que a grandeza e a história incomodam”.