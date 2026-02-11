Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

CNN Portugal
Há 1h e 28min
Balneário do Sporting

É uma das várias queixas do Sporting em relação ao Clássico. FC Porto fala em "evidente complexo de inferioridade"

As imagens de capas de jornais desportivos que o Sporting encontrou no balneário atribuído à equipa visitante no Estádio do Dragão estavam mesmo lá, mas desde setembro.

A primeira garantia foi dada pelo FC Porto, que indicou que as imagens em questão foram colocadas no início da época, fazendo parte da visita guiada pelo museu, e que também inclui partes do estádio.

À CNN Portugal, fontes oficiais de Casa Pia e Estrela da Amadora, que jogaram no Estádio do Dragão na primeira volta, a 24 de agosto e 15 de dezembro, respetivamente, confirmaram que aquelas mesmas imagens estavam colocadas nas paredes do balneário aquando dessas partidas.

De resto, a CNN Portugal sabe que também a equipa do Benfica se deparou com as mesmas imagens nas duas visitas realizadas ao Estádio Dragão esta época, uma a 5 de outubro e outra a 14 de janeiro.

De recordar que o Sporting tem ainda várias queixas relacionadas com o jogo em cima da mesa, desde a questão dos apanha-bolas, que foi visível através da transmissão da Sport TV, até a colunas alegadamente colocadas para abafar os cânticos dos adeptos afetos aos leões.

Em reação àquilo que diz serem “alegações” do rival, que até já apresentou uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa do Clássico, o FC Porto fala numa “lista extensa” que assenta em “factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração, e um evidente complexo de inferioridade”.

“O FC Porto informa que cumpriu todos os requisitos e procedimentos regulamentares propostos pela Liga, colaborando, como sempre, com as entidades competentes. Por isso, o Clube está perfeitamente confortável com qualquer participação ou averiguação do Conselho de Disciplina, a quem prestará todos os esclarecimentos que entenderem necessários”, dá conta o clube, que acaba com uma ironia: “No FC Porto compreendemos que a grandeza e a história incomodam”.

Temas: Capas de jornais FC Porto Sporting Clássico Estádio do Dragão

FC Porto

Andebol: João Gomes regressa a Portugal para jogar no FC Porto

Há 34 min

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Há 1h e 28min
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Há 2h e 17min

FC Porto: e agora, sem Samu? Veja o que valem Gül e Moffi em números

Ontem às 23:44
Mais FC Porto

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52