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Filas no controlo de fronteiras dos aeroportos são um "problema europeu", garante secretário de Estado

Agência Lusa , MCC
Há 40 min
ANA Aeroportos
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De acordo com o secretário de Estado das Infraestruturas, o Governo não está "contente com a situação atual"

O secretário de Estado das Infraestruturas afirmou esta sexta-feira que os constrangimentos no controlo de fronteiras estão a afetar aeroportos em toda a Europa e não apenas em Portugal, garantindo que o Governo está “a atuar” para os resolver.

Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração do voo direto da Delta Air Lines entre o Porto e Nova Iorque-JFK, Hugo Espírito Santo apontou os “relatos de problemas em Amesterdão, em Milão, em Munique, nos aeroportos de Tenerife”, sustentando que “não é uma questão portuguesa”.

“Vamos reconhecer, isto não é um problema português, é um problema europeu neste momento”, enfatizou.

Afirmando que o executivo não está “contente com a situação atual”, o governante garantiu que está “a atuar em várias dimensões”, designadamente aumentando a capacidade nos aeroportos de Lisboa, de Faro e do Porto e reforçando os meios tecnológicos e humanos.

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Temas: Caos aeroportos Filas no controlo de fronteiras Secretário de Estado das Infraestruturas Governo Filas aeroporto Lisboa

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