Foi enterrado vivo: cão resgatado pela GNR em Mafra

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Um cão foi resgatado pela GNR depois de ter sido encontrado vivo, na quarta-feira, no concelho de Mafra. O animal estava impossibilitado de se movimentar e só sobreviveu graças à rápida intervenção das autoridades, na sequência de uma denúncia feita por um cidadão.

Segundo o Comando Territorial de Lisboa da GNR, militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Mafra deslocaram-se de imediato ao local, onde encontraram o canídeo praticamente enterrado e incapaz de se libertar.

(GNR)

Os elementos da SEPNA desencadearam uma operação de salvamento e conseguiram retirar o animal em segurança. Após o resgate, o cão foi transportado para o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra, onde recebeu os cuidados necessários.

A GNR está agora a investir as circunstâncias em que o animal foi encontrado, de forma a identificar os responsáveis.