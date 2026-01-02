Jovem de 17 anos é a primeira vítima identificada da tragédia na Suíça. Número de mortes sobe para 47

2 jan, 10:05

Autoridades continuam a admitir que o número de mortos pode subir nas próximas horas

Emanuele Galeppini, um jovem italiano de apenas 17 anos, é a primeira vítima da grande tragédia nos Alpes suíços a ser identificada.

Foi a Federação Italiana de Golfe, onde o jovem estava inscrito, a adiantar a morte do atleta, numa altura em que o número de vítimas mortais do incêndio na estância de ski de Crans-Montana já foi revisto para 47, com as autoridades a admitirem que o número pode continuar a subir, até porque há vários feridos em estado grave.

“Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, acrescenta aquela organização, que menciona o jovem como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



O novo balanço de vítimas mortais foi dado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Antonio Tajani, que está a ser citado pela agência ANSA. De recordar que muitas das pessoas que estavam no bar La Constellation eram de nacionalidade italiana, pelo que o governo transalpino está diretamente envolvido em todas as operações no local.

O trabalho para identificar as vítimas vai agora continuar, com as autoridades a admitirem que é um processo que pode levar algum tempo, até porque muitos dos corpos ficaram irreconhecíveis.

A festa num bar de Crans-Montana transformou-se em tragédia pouco depois da meia-noite, quando as chamas alastraram em minutos, causando um incêndio de grandes proporções que deixou jovens presos.

As chamas e o fumo impediram que os participantes da festa, localizada no subsolo de uma discoteca, escapassem pela escada que dava acesso ao terraço.