Jovem de 17 anos é a primeira vítima identificada da tragédia na Suíça. Número de mortes sobe para 47

António Guimarães
2 jan, 10:05
Explosão Suíça

Autoridades continuam a admitir que o número de mortos pode subir nas próximas horas

Emanuele Galeppini, um jovem italiano de apenas 17 anos, é a primeira vítima da grande tragédia nos Alpes suíços a ser identificada.

Foi a Federação Italiana de Golfe, onde o jovem estava inscrito, a adiantar a morte do atleta, numa altura em que o número de vítimas mortais do incêndio na estância de ski de Crans-Montana já foi revisto para 47, com as autoridades a admitirem que o número pode continuar a subir, até porque há vários feridos em estado grave.

“Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, acrescenta aquela organização, que menciona o jovem como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.

O novo balanço de vítimas mortais foi dado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Antonio Tajani, que está a ser citado pela agência ANSA. De recordar que muitas das pessoas que estavam no bar La Constellation eram de nacionalidade italiana, pelo que o governo transalpino está diretamente envolvido em todas as operações no local.

O trabalho para identificar as vítimas vai agora continuar, com as autoridades a admitirem que é um processo que pode levar algum tempo, até porque muitos dos corpos ficaram irreconhecíveis.

A festa num bar de Crans-Montana transformou-se em tragédia pouco depois da meia-noite, quando as chamas alastraram em minutos, causando um incêndio de grandes proporções que deixou jovens presos.

As chamas e o fumo impediram que os participantes da festa, localizada no subsolo de uma discoteca, escapassem pela escada que dava acesso ao terraço.

Temas: Cans-Montana Incêndio ski Emanuele Galeppini

Relacionados

Marcelo expressa solidariedade ao Presidente da Suíça por mortes em incêndio

Fogo de artifício em garrafas de champanhe? O que se passou no trágico incêndio numa das zonas mais exclusivas da Suíça

Europa

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 49 min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 11min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00