ASAE apreende mais de 3.500 produtos alimentares contendo ‘cannabis sativa’

Agência Lusa , NM
Hoje às 10:08
ASAE (Foto: Facebook Polícia de Segurança Pública)

Autoridade alerta que artigos apresentavam “riscos para a saúde pública, para a segurança dos consumidores e para a integridade do mercado”

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 3.500 artigos e instaurou seis processos-crime numa fiscalização ao cumprimento das normas de comercialização de produtos alimentares com ‘cannabis sativa’.

Num comunicado divulgado este sábado, a ASAE avança que, da fiscalização de seis operadores económicos especializados na venda de suplementos alimentares e produtos alimentícios, resultou a apreensão de 3.588 artigos que apresentavam “riscos para a saúde pública, para a segurança dos consumidores e para a integridade do mercado”.

Em causa estão folhas e sumidades floridas ou frutificadas da planta 'cannabis sativa L.', haxixe, resina e pólen, cuja detenção e comercialização estão sujeitas a regimes legais estritos, bem como diversos géneros alimentícios destinados ao consumo humano e animal que “não cumpriam os requisitos legais de segurança, rotulagem ou qualidade".

A operação de fiscalização foi realizada ao longo das últimas semanas em estabelecimentos situados nos concelhos do Porto, Braga, Aveiro e Guimarães, tendo ainda levado à instauração de seis processos‑crime pela prática dos ilícitos de tráfico e outras atividades ilícita.

A ASAE refere que as flores, folhas e extratos de qualquer parte da planta ‘cannabis sativa L.’ não podem ser colocados no mercado como alimentos, nem como ingredientes alimentares, sendo os extratos de ‘cannabis sativa L.’ contendo canabinoides, nomeadamente o canabidiol (CBD), proibidos como aditivos ou ingredientes alimentares.

Os extratos de ‘cannabis sativa’ com concentrações de CBD “são considerados novos alimentos, não estando permitida a sua utilização em alimentos, visto que os potenciais efeitos na saúde humana são desconhecidos, podendo representar um risco para a vida ou integridade física dos consumidores”, explicou.

Temas: Cannabis ASAE Droga

Crime e Justiça

PSP detém homem de 45 anos por violência doméstica e apreende faca com que ameaçava a vítima

Há 2h e 3min

ASAE apreende mais de 3.500 produtos alimentares contendo ‘cannabis sativa’

Hoje às 10:08

Operação Marquês: Relação decide que processo pequeno deve ser julgado em separado

Ontem às 18:01
01:47

"Queres ou meto à venda?": as mensagens sobre as malas que incriminam Miguel Arruda e a mulher

Ontem às 14:14
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

Ontem às 15:10

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Ontem às 19:03

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20

Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"

4 jan, 16:00

Um mês antes do quinto aniversário de casamento, eles foram assassinados na própria casa - e pouco mais se sabe

Hoje às 09:00