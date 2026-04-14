Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Há 1h e 12min

Suspeito está em fuga

Um assalto à mão armada ocorreu esta manhã, por volta das 11:30, numa agência do Novo Banco em Canelas, Vila Nova de Gaia, provocando dois feridos e momentos de grande alarme entre clientes e funcionários.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito entrou na dependência bancária e, sob ameaça de arma, conseguiu subtrair cerca de três mil euros em numerário, pertencentes a clientes, bem como dois anéis.

Durante o assalto, duas pessoas sofreram ferimentos, tendo sido prontamente assistidas no local pelos meios de emergência e posteriormente transportadas para o hospital.

O suspeito colocou-se em fuga após o crime, estando a ser procurado pelas autoridades. A Polícia Judiciária foi acionada e assumirá a investigação, uma vez que se trata de um crime de natureza violenta com recurso a armas de fogo.

A agência bancária dispõe de imagens de videovigilância (CCTV), que poderão ser determinantes para a identificação e captura do autor do assalto.

A GNR está também a desenvolver diligências no sentido de localizar o suspeito e apurar todas as circunstâncias do ocorrido.