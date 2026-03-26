Cientistas testam tratamento mais eficaz contra cancro com menos doses de quimioterapia

Agência Lusa , AM
Há 37 min
Rastreio Oncológico (Associated Press)

Investigadores testaram pela primeira vez um tratamento trimodal, que combina três ações simultâneas contra o cancro

Uma equipa internacional de investigadores desenvolveu um novo tratamento mais eficaz para combater o cancro com menos doses de quimioterapia, noticiou na quarta-feira a agência de notícias Europa Press.

O tratamento permite "destruir potentemente as células tumorais, minimizando a toxicidade sistémica", disse a líder do estudo (ainda em fase de testes), Ana Espinosa, investigadora do Instituto de Ciência de Materiais de Madrid (ICMM), citada na notícia da Europa Press.

O estudo liderado pelo ICMM foi realizado em células tumorais de cancro da mama, fora do corpo humano ou organismo vivo, mas pode ser alargado a qualquer tipo de cancro, segundo a Europa Press.

De acordo com a mesma fonte, os investigadores testaram pela primeira vez um tratamento trimodal, que combina três ações simultâneas contra o cancro.

Para a descoberta, os investigadores recorreram a um medicamento utilizado em quimioterapia (tratamento contra o cancro), o doxorrubicina, com a aplicação, em simultâneo, de duas formas diferentes de calor.

Estas duas formas diferentes de calor potenciam a ação do medicamento, sendo estas: um campo magnético que produz calor (hipertermia magnética) e a radiação infravermelha próxima, que também gera calor.  

Segundo a investigação, a utilização de terapias contra o cancro que combinam dois tipos de hipertermia (tratamentos baseados no calor) com quimioterapia permite reduzir as doses de doxorrubicina.

"O tratamento funciona como uma armadilha de calor para eliminar as células cancerígenas", referiu a investigadora, indicando que as células cancerígenas são sensíveis ao calor.

A utilização de cada técnica em separado não permite atingir com segurança a temperatura necessária para eliminar as células cancerígenas, de acordo com o estudo realizado em colaboração com o instituto de investigação IMDEA Nanociencia (Espanha), o Instituto Curie (França) e o Instituto de Cerâmica e Vidro (Espanha).

O estudo que teve como principal foco demonstrar o potencial do tratamento trimodal, segundo a Europa Press.

"Conseguimos atingir uma taxa de morte celular de até 70% em 72 horas, o que representa um aumento significativo da eficácia em comparação com os tratamentos individuais", disse Ana Espinosa.

A investigação, publicada na revista científica Advanced NanoBiomed Research, "abre uma promissora via terapêutica, ainda em fase inicial", de acordo a Europa Press.

Temas: Cancro Investigadores Quimioterapia Cientistas

Saúde

Cientistas testam tratamento mais eficaz contra cancro com menos doses de quimioterapia

Há 37 min

Urgência regional de obstetrícia da Península de Setúbal abre portas a 15 de abril

Ontem às 20:29

Governo admite que não vai conseguir atribuir médico de família a todos os utentes até 2027

Ontem às 20:28

Novo hospital de Lisboa: data para conclusão da obra começou por ser 2027, passou para 2028 e agora já vai a meio de 2029

Ontem às 11:15
Mais Saúde

Mais Lidas

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Ontem às 08:32

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Ontem às 11:23

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Ontem às 08:00

Petróleo atinge o valor mais alto do dia - preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:00

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25

Há exigências e há cedências: o plano dos EUA para acabar com a guerra no Irão visto ao pormenor

Ontem às 11:26

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

24 mar, 20:12