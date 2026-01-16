Daltónicos podem ter taxas de sobrevivência mais baixa para cancro da bexiga

Agência Lusa , AM
Há 3h e 1min
Rastreio Oncológico (Associated Press)

Pessoas com cancro da bexiga e daltonismo tiveram 52% mais de probabilidade de morrer até 20 anos após o diagnóstico

Ter uma deficiência sensorial pode influenciar o diagnóstico precoce do cancro e um estudo descobriu que as pessoas daltónicas são diagnosticadas mais tarde com tumores da bexiga, porque têm dificuldade em perceber os sinais de alerta.

Geralmente, este tipo de cancro começa com a presença de sangue na urina ou nas fezes, um sintoma que pode passar despercebido às pessoas com deficiência na visão das cores, como o daltonismo, uma condição que torna difícil ou impossível ver determinadas cores, especialmente o vermelho.

E, se a hemorragia não for detetada, o diagnóstico e o tratamento podem ser atrasados, de acordo com as conclusões de um estudo realizado por vários centros dos EUA e publicado na quinta-feira na revista Nature Health.

Os investigadores compararam os resultados de doentes com cancro da bexiga e colorretal, alguns com daltonismo e outros sem, utilizando dados de uma grande base de dados de registos de saúde eletrónicos (TriNetX, que inclui os históricos médicos de 275 milhões de doentes anónimos).

Entre 135 doentes com cancro da bexiga e deficiência na visão das cores e 135 participantes do grupo de controlo com este tipo de tumor, mas sem daltonismo, os cientistas verificaram que o primeiro grupo apresentou uma menor taxa de sobrevivência.

Especificamente, as pessoas com cancro da bexiga e daltonismo tiveram 52% mais de probabilidade de morrer até 20 anos após o diagnóstico.

Por outro lado, não se verificaram diferenças significativas na sobrevivência entre 187 doentes com cancro colorretal e deficiência na visão das cores e 187 doentes do grupo de controlo com este tumor, mas sem daltonismo.

Os autores acreditam que esta diferença pode ser atribuída ao facto de o cancro da bexiga geralmente não apresentar sintomas para além de sangue na urina, enquanto o cancro do cólon pode causar outros sinais, como dor ou alterações nos hábitos intestinais.

Embora os investigadores reconheçam as limitações do estudo, como o facto de muitas pessoas com daltonismo não serem oficialmente diagnosticadas com esta condição, acreditam que é importante que os programas de prevenção do cancro da bexiga prestem mais atenção a este grupo de doentes e considerem exames de rastreio adicionais para os mesmos.

"Na prática clínica, estes dados não implicam que as recomendações para o rastreio do cancro da bexiga devam ser alteradas de imediato. No entanto, exigem uma maior consciencialização", destacou Félix Guerrero-Ramos, coordenador da Unidade de Uro-Oncologia do Hospital Doce de Octubre, em Madrid, Espanha, num comunicado publicado pelo Science Media Centre.

"Em pessoas com fatores de risco, como ter mais de 70 anos, ser ou ter sido fumador e trabalhar com tintas industriais, o conhecimento sobre o daltonismo pode ajudar a fornecer recomendações sobre como interpretar melhor os sintomas ou incentivar um familiar a verificar periodicamente a urina", acrescentou Guerrero-Ramos.

Temas: Cancro da bexiga Daltónincos Diagnóstico Estudo

Saúde

05:10

"Ter fetiches é muito mais comum do que as pessoas imaginam", por vezes tornam-se um problema

Há 5 min

Daltónicos podem ter taxas de sobrevivência mais baixa para cancro da bexiga

Há 3h e 1min

Mais de um terço dos médicos com horas extra já tinha ultrapassado o limite legal em novembro

Ontem às 07:56

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

14 jan, 17:16
Mais Saúde

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Ontem às 10:49

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Há 2h e 29min

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Ontem às 10:37

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Ontem às 11:29

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Ontem às 08:26

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01