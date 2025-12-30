Caos em Inglaterra e França: problema na rede suspende todas as ligações no Eurotúnel

António Guimarães , Atualizada às 13:51
30 dez 2025, 13:33
Aviso de comboios cancelados na Gare du Nord, em Paris (Christophe Ena/AP)

Comboios parados entre Londres e Paris numa das alturas mais movimentadas do ano. Serviço de transporte de carros também foi afetado

A Eurostar anunciou o cancelamento de todos os seus serviços ferroviários previstos para esta terça-feira na ligação de e para Londres através do túnel do Canal da Mancha.

De acordo com a agência Reuters, o anúncio surge depois de um problema na rede de abastecimento de energia do túnel que liga Inglaterra a França.

Uma disrupção que surge numa das alturas mais movimentadas do ano, com várias pessoas a fazerem viagens para ambos os lados por causa das festividades. A empresa já deu a indicação de que dificilmente haverá comboios esta terça-feira, mas espera conseguir retomar as ligações a tempo de as pessoas passarem o ano onde pretendiam.

O porta-voz da Eurostar citado pela agência Reuters não indicou quando podem ser retomados os serviços, tendo recusado divulgar quantos passageiros podem ser afetdos.

Para já, a informação oficial no site da empresa indica aos passageiros que podem esperar graves atrasos nos serviços.

“Devido a um problema no fornecimento de energia no Eurotúnel e uma subsequente falha no comboio Le Shuttle, aconselhamos fortemente todos os passageiros a adiarem a sua viagem para uma data futura”, acrescenta a nota.

Tendo em conta que o problema está a afetar também o serviço Le Shuttle - um comboio deste serviço ficou mesmo preso no meio do túnel, tendo já sido retirado com todos os passageiros em segurança -, que faz a ligação dos vários carros que tentam passar o Canal da Mancha, todo o trânsito está parado. Dos meios de comunicação ingleses surgem já várias imagens de pessoas presas no trânsito, uma vez que os carros não têm para onde ir.

Carros amontoam-se na fila para tentar chegar ao Eurotúnel (Gareth Fuller/AP)
Carros amontoam-se na fila para tentar chegar ao Eurotúnel (Gareth Fuller/AP)

A situação é particularmente complicada em Folkerstone, onde embarcam os vários carros que querem chegar até Calais, em França. 

A empresa que gere a rede ferroviária inglesa também já confirmou a existência de um problema, admitindo mesmo o cancelamento de várias ligações. "Verifiquem antes de viajarem porque a ligação pode ser afetada", diz a National Rail, que também aconselha a que os passageiros adiem as viagens que têm marcadas.

"Por favor, não venham para a estação a menos que tenham um bilhete para viajar", acrescenta o comunicado.

Fazendo a ligação entre as capitais de Inglaterra e França, a Eurostar também é responsável por viagens até Bruxelas, Amesterdão ou mesmo a Disneyland Paris.

Só no ano de 2024 passaram por ali 19,5 milhões de passageiros, de acordo com a empresa, que teve nesse o seu melhor ano de sempre.

Temas: Canal da Mancha Eurotúnel Ligação Inglaterra França

Europa

