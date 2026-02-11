Adolescente transgénero suspeita de massacre em escola no Canadá

As autoridades indicaram que o balanço atual do tiroteio é de nove mortos, incluindo a atiradora, menos um do que anteriormente divulgado

A polícia do Canadá indicou esta quarta-feira que o massacre de Tumbler Ridge (oeste), em que morreram nove pessoas, foi presumivelmente perpetrado por uma adolescente transgénero, que também matou a mãe e o irmão.

Quando chegaram ao local do tiroteio, numa escola secundária, "os polícias foram alvejados" pela autora do crime, que foi designada como homem à nascença e tinha 18 anos, adiantou o vice-comissário da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP), Dwayne McDonald.

Segundo o mesmo responsável, a Polícia não determinou os motivos que levaram ao massacre na pequena cidade no nordeste da província canadiana da Colúmbia Britânica (oeste).

As autoridades indicaram que o balanço atual do tiroteio é de nove mortos, incluindo a atiradora, menos um do que anteriormente divulgado.

"Inicialmente, acreditava-se que uma das vítimas, uma mulher que sofreu ferimentos graves e que tinha sido transportada do local do crime para o hospital pelos agentes da autoridade, tinha falecido em consequência dos ferimentos. A polícia confirmou posteriormente que tal não ocorreu. Ela está viva", afirmou.

O ataque causou 27 feridos, dois dos quais em estado considerado extremamente grave.

Segundo as autoridades, sete pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária de Tumbler Ridge, incluindo a suspeita atiradora.

Duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, acrescentou Ken Floyd, superintendente distrital da RCMP, numa entrevista virtual com a comunicação social.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou que o país está de luto e cancelou uma viagem à Europa para participar na Conferência de Segurança que vai decorrer, a partir de sexta-feira, na cidade alemã de Munique.

O secretário-geral da ONU ficou consternado ao tomar conhecimento do "trágico tiroteio" ocorrido na terça-feira no Canadá, indicou esta quarta-feira o porta-voz de António Guterres.

"O secretário-geral ficou consternado ao saber do trágico tiroteio ocorrido em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, Canadá", afirmou Stéphane Dujarric, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

Guterres "expressou as mais profundas condolências aos afetados e solidariedade ao Governo e ao povo do Canadá", concluiu o porta-voz de Guterres.

