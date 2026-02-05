Ladrões vestidos de Robin dos Bosques distribuem comida roubada. É um protesto contra o aumento dos preços no Canadá

CNN , Max Saltman
Há 46 min
Um grupo de ativistas de Montreal, inspirados pela história de Robin dos Bosques, diz ter saqueado um supermercado. Depois, deixou a comida saqueada em frente a um prédio residencial nas proximidades. “Presente dos Robins das Ruas”, escreveram.

Um grupo de ativistas de Montreal, inspirados pela história de Robin dos Bosques, diz ter saqueado um supermercado. Depois, deixou a comida saqueada em frente a um prédio residencial nas proximidades. “Presente dos Robins das Ruas”, escreveram

Um grupo de ativistas de Montreal, inspirados pela história de Robin dos Bosques, diz ter saqueado um supermercado. Depois, deixou a comida roubada em frente a um prédio residencial nas proximidades. “Presente dos Robins das Ruas”, escreveram.

Ladrões vestidos de Robin dos Bosques invadiram um supermercado em Montreal, no Canadá, na noite de terça-feira. Distribuíram depois os produtos roubados, num protesto contra o aumento dos preços dos alimentos. Este episódio acontece apenas algumas semanas depois de o mesmo grupo ter atacado um supermercado com os seus elementos vestidos de Pai Natal e duendes.

Uma organização ativista autodenominada "Robins des Ruelles" (Robins das Ruas, em português) afirmou que cerca de 60 pessoas - algumas vestidas com chapéus de penas, ao estilo de Robin dos Bosques - entraram numa loja de produtos naturais da cadeia de supermercados de comida saudável Rachelle Béry, tendo pegado em alimentos sem os pagar. Foram depois, explicam, redistribuídos por “vários frigoríficos comunitários da cidade”, num ato que alegam ser "político", contra a inflação nos preços dos alimentos.

O roubo acontece após um episódio semelhante em dezembro: membros do mesmo grupo invadiram um supermercado em Montreal vestidos de Pai Natal e de duendes. Depois de roubarem os alimentos, deixaram alguns embrulhados, como oferta, debaixo de uma árvore de Natal nas proximidades.

O custo de vida é um tema importante no Canadá, país onde a inflação cresceu 4,7% entre novembro de 2024 e 2025. É mais do dobro da taxa de inflação geral, segundo a CBC, parceira canadiana da CNN.

“Fartamo-nos de trabalhar, todos os dias, só para poder comprar comida em supermercados que só procuram ter lucros”, afirma Francis, membro do grupo Robins das Ruas, em comunicado. “Quando ter dois empregos não é suficiente para comer, ter um teto e cuidar da família, todos os meios se tornam legítimos”.

Um vídeo editado, publicado pela organização ativista Les Soulèvements du Fleuve no Instagram, mostra a invasão da loja Rachelle Béry, intercalada com os créditos iniciais do filme de 1938 “As Aventuras de Robin dos Bosques”.

No vídeo, veem-se pessoas com máscaras a percorrem os corredores, recolhendo comida, medicamentos, sabonetes, bem como outros artigos. Outras pessoas usam tinta em spray para bloquear as câmaras de segurança dentro e fora da loja. No final do vídeo, uma pessoa grafita “Que se f**** os lucros” numa parede de tijolos.

Os ativistas grafitaram “vole un voleur”, que traduzimos como “roube um ladrão”, no exterior de um supermercado antes de saquearem as prateleiras em busca de comida (Les Soulèvements du Fleuve/@soulevementsdufleuve)

A CNN contactou a empresa-mãe da Rachelle Béry, a Sobey's, para obter um comentário.

O responsável de relações com a imprensa da Polícia de Montreal, Jean-Pierre Brabant, diz à CNN que a polícia abriu uma investigação sobre o roubo na quarta-feira. Ninguém ficou ferido durante este episódio, confirma Brabant. Até ao momento, ninguém foi detido.

“Quanto ao valor em dinheiro ou ao valor dos bens roubados, não temos essa informação”, junta Brabant. Estima-se que estejam em causa “milhares de dólares”, na mesma ordem do divulgado pelo jornal do grupo Robin das Ruas esta quarta-feira. A polícia ainda não recuperou nenhum item.

Quanto ao roubo com temática natalícia, em dezembro, Brabant refere que o caso "ainda está sob investigação", mas que ainda não houve detenções.

Temas: Canadá Roubo Inflação Comida

Mundo

Ladrões vestidos de Robin dos Bosques distribuem comida roubada. É um protesto contra o aumento dos preços no Canadá

Há 46 min

"Entrámos na era do caos": 5 de fevereiro de 2026, o dia em que o New START acabou e a corrida nuclear voltou

Há 1h e 31min
02:25

Escândalo Epstein. Starmer diz que Peter Mandelson é um traidor

Há 2h e 57min

Aviões impedidos de levantar voo em Berlim por causa do mau tempo

Há 3h e 17min
Mais Mundo

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44