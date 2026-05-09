"Não vou gastar o meu dinheiro". Nesta zona turística dos EUA ninguém gosta de Trump

Há 1h e 23min

Lá bem no sul dos Estados Unidos fica uma zona conhecida como "Pequena Quebeque", onde já se começa a notar uma quebra no turismo

Hollywood, Florida - Num dia quente e soalheiro no final de fevereiro, no Richard’s Motel, em Hollywood, na Florida, os hóspedes - na sua maioria provenientes do Quebeque e de Ontario - mergulharam na piscina e reuniram-se para tomar café da manhã e conversar num pátio que o proprietário quebequense do hotel apelida de Parc de l’Amitié, ou Parque da Amizade.

A estética do motel mistura a Florida com o extremo norte. Ali, uma estátua de um boneco de neve e uma cerca de madeira coberta de matrículas canadianas; acolá, uma estátua de uma tartaruga marinha e um bar tiki.

Apenas uma coisa parecia estranha nesta manhã amena de época alta - um letreiro iluminado a indicar “Vagas”, à direita da porta do escritório do motel.

Quando chega o inverno, cidades balneares como esta, que pontilham o trecho da costa atlântica da Florida em torno de Fort Lauderdale, há muito que se enchem de turistas franco-canadianos e outros “snowbirds” que chegam em busca de calor e sol.

Além das famosas praias da Florida, eles desfrutam de restaurantes de propriedade canadiana que servem alguns dos seus pratos favoritos, espetáculos com algumas das maiores estrelas locais do Quebeque que voam até lá para atuar e outros traços de casa que surgiram na área.

Mas este inverno não correu como o proprietário do Richard’s Motel, Richard Clavet, e outros hoteleiros da região esperavam. Destinos como a Grande Fort Lauderdale, há muito uma atração para quem procura aquecer-se no inverno, ilustram o quão contraditórios se sentem muitos visitantes outrora frequentes da Florida em relação a visitar a região agora - e o que um declínio nas visitas significa para as empresas locais.

“Ao longo dos anos, tenho assistido a muitos problemas. E, surpreendentemente, esperávamos que a administração Trump assumisse o poder — mais prosperidade, tudo iria correr bem”, admite Clavet, cidadão com dupla nacionalidade canadiana e norte-americana, que revelou ter votado em Trump em 2024.

Fevereiro de 2025 foi um dos meses mais movimentados nos sete moteis e estabelecimentos de estadias prolongadas da região, que são principalmente orientados a franco-canadianos, refere.

Contudo, quando as tarifas sobre os produtos canadianos entraram em vigor no início de março do ano passado, diz Clavet, os cancelamentos começaram a surgir - incluindo de hóspedes habituais que, em abril, costumam fazer reservas para o inverno seguinte antes mesmo de terem iniciado a viagem de regresso rumo ao norte, para o Canadá.

Placas de matrícula canadianas estão penduradas numa parede do Richard's Motel; o proprietário, Richard Clavet, que votou no presidente Donald Trump, afirma que as tensões entre os EUA e o Canadá estão a afastar alguns canadianos. foto Joe Raedle/Getty Images

“Muitas pessoas começaram a cancelar e deixaram de fazer reservas”, partilha. “Muitos deles foram, diria eu, educados, e não revelaram necessariamente o motivo do cancelamento, dizendo que ficaram doentes ou inventando desculpas.”

Alguns dos seus antigos hóspedes, contudo, foram mais honestos quanto às suas motivações.

“Um deles cancelou e nós ligámos-lhe de volta e dissemos: ‘Senhor, está a deixar 1.000 dólares na mesa, o depósito de 1.000 dólares.’ E ele foi muito firme. Disse: ‘Não vou para lá com aquele ditador que vocês têm’”, partilha Clavet, que classificou a primavera passada como um “desastre” devido a todas as reservas canceladas nas suas propriedades.

“O impacto das políticas de Trump - ou a perceção das mesmas - foi enorme em março e abril passados”, adianta.

Também nesta época de inverno assistiu-se a uma onda de cancelamentos, além de hóspedes fiéis de anos anteriores que não voltaram a fazer reservas, afirma Clavet, com alguns a optarem por passar férias em destinos como a República Dominicana e o México.

Clavet dedicou todos os seus esforços ao marketing, oferecendo preços especiais e publicando fotos na página do Facebook do Richard’s Motel Family of Lodgings, mostrando hóspedes a desfrutar dos churrascos semanais «Soirée Hot-Dog» ou das noites de bingo sob as palmeiras no Parc de l’Amitié, enquanto nevava intensamente no norte.

“Estou a trabalhar arduamente para superar o impacto, mas a situação é grave”, assume. Ele conseguiu angariar alguns negócios e sentiu-se “satisfeito” com os seus esforços.

Clavet também estava esperançoso quanto a um aumento de reservas no final da temporada, depois de um YouTuber do Quebeque se ter tornado viral recentemente após visitar uma das suas propriedades com a missão de “resgatar” um canadiano na Florida, através da oferta de um voo gratuito de regresso a casa (spoiler: ninguém queria partir).

“Nos negócios, nunca se sabe. Podemos ser atingidos por um furacão ou por outra coisa qualquer, a vida é cheia de ciclos”, diz.

Grande negócio graças aos turistas de inverno

Os canadianos são, de longe, o maior mercado turístico internacional para a região da Grande Fort Lauderdale, refere Stacy Ritter, presidente e diretora executiva da Visit Lauderdale, que vive na região desde 1974.

“Não me lembro de um inverno em que não tenha visto imensas matrículas canadianas. Por isso, tem sido importante para este destino há pelo menos meio século. Recebemos cerca de um milhão de canadianos que visitam este destino todos os anos.”

As chegadas ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood com origem no Canadá, entre 2025 e março deste ano, registaram uma queda de cerca de 7%, adianta.

Ritter refere que dois destinos em particular, na área da Grande Fort Lauderdale, têm vindo a atrair visitantes franco-canadianos ao longo do último meio século.

Os canadianos, especificamente do Quebeque, gostam de passar o seu tempo na praia em Hollywood, na Florida, quando está frito na sua terra-natal. Mas no ano passado, a Florida assistiu a uma queda de quase 15% de visitantes oriundos do Canadá. foto Joe Raedle/Getty Images

De tal forma que um troço da Autoestrada 1 dos EUA, a sul de Fort Lauderdale, onde se situam Hollywood e Hallandale Beach, ficou conhecido como “Pequena Quebeque” devido ao número de canadianos francófonos que passam o inverno na região e que, ao longo de décadas, têm sido atraídos para os hotéis modestos da zona.

E hoteleiros locais como Clavet estão a sentir o impacto de um inverno financeiramente mais frio.

É certo que a enorme indústria do turismo do ‘Estado do Sol’ continua a funcionar a todo o vapor, de acordo com dados da Visit Florida, com uma estimativa de 143,3 milhões de visitantes em 2025 - um aumento de 0,2% em relação a 2024. Mais de 90% desses visitantes eram viajantes domésticos dos EUA, tornando a Florida o destino de viagens domésticas número 1.

No entanto, os 2,9 milhões de canadianos que visitaram a Florida no ano passado representaram uma queda de quase 15% em relação a 2024. Segundo o estado da Florida, os canadianos continuaram a representar 2% do total de visitantes, em linha com os padrões anteriores de turismo.

Em falta: “o tipo de clientes que adoramos”

A apenas alguns quarteirões a sul do Richard’s Motel, ao longo da Autoestrada 1 dos EUA, no Curtis Inn, um edifício de um andar, o proprietário Jay Gandhi traça um panorama sombrio sobre como esta época do ano, tradicionalmente a mais movimentada, decorreu.

“Estamos a passar por dificuldades neste momento”, afirma, admitindo que a dada altura teve de reduzir as tarifas para valores de dois dígitos, na esperança de preencher os quartos.

Os hóspedes do motel de 28 quartos, organizado em torno de uma piscina no pátio, são na sua maioria franco-canadianos durante os meses de inverno, e costumam reservar estadias de duas a seis semanas, diz Gandhi.

No início de março, tinha 20 quartos vazios e nenhuma reserva de canadianos para o mês de abril.

No final de março, Gandhi estimou que o volume de negócios com clientes canadianos neste inverno tinha caído pelo menos 50% em comparação com o ano passado. E já estava preocupado com a época dos «snowbirds», os turistas de inverno, do próximo ano, uma vez que os depósitos habituais não estavam a chegar.

Embora parte do negócio perdido tenha sido preenchido por pessoas de cruzeiros que reservaram estadias antes e depois e por outros viajantes de curta duração, Gandhi diz que sente falta dos canadianos, que tendem a ficar por mais tempo e a tratar os seus quartos e suites como se fossem as suas próprias casas.

“Quando saíam, desligavam todas as luzes e até a água, se houvesse uma pequena fuga. Diziam-me: ‘Isso vai custar-lhe dinheiro’. É desse tipo de clientes que gostamos”, confessa.

Alguns restaurantes nesta zona da Florida servem comida canadiana e há espetáculos com estrelas quebequenses que vêm de avião para atuar. Mas agora, alguns canadianos estão a optar por outros destinos. foto Joe Raedle/Getty Images

A taxa de câmbio, com o dólar americano ainda forte face ao canadiano, também afetou os visitantes do Canadá este ano. Além disso, os canadianos queixam-se dos trâmites burocráticos necessários quando atravessam a fronteira sul dos EUA para uma estadia prolongada.

Mas foi a política que afastou canadianos como Alain Gingras.

Durante 12 invernos, este homem de 62 anos, cuja carreira lhe permite tirar algum tempo de folga durante os meses mais frios do ano, conduzia para sul a partir da sua casa em Saint-Hubert, perto de Montreal, para se aquecer em resorts de casas móveis em locais como a vizinha Deerfield Beach e Pompano.

Passar algumas semanas ou mais a aquecer-se sob o sol da Florida durante a estação mais rigorosa do Quebeque era um prazer pelo qual aguardava ansiosamente, diz Gingras, que passava os dias a jogar golfe, a relaxar e a mergulhar na piscina.

Ultimamente, porém, Gingras optou por voar para o México para se aquecer no inverno. E embora diga que os preços estão a subir a sul da fronteira dos EUA, não tem planos de regressar à Florida enquanto o presidente Trump estiver no cargo.

“Costumo dizer que metade de mim é americana e a outra metade é canadiana, e quando vou para a Florida é como se fosse a minha segunda casa. Divirto-me com os americanos, são pessoas muito simpáticas.”

Mas, diz, é impossível não se sentir afetado pela retórica de Trump.

“Ele ofendeu os canadianos, é impossível gostar dele. Não vou gastar o meu dinheiro com isso”, adianta Gingras, que já alugou um apartamento com piscina em Playa del Carmen para a escapadela do próximo inverno.

Alguns bons momentos mantêm-se

Gabriel Tessier, residente no Quebeque, foi um dos canadianos que visitaram a Florida este ano, apesar da tensão política. Ele diz que os amigos ficaram surpreendidos por ele ter viajado para Hollywood, tendo em conta os acontecimentos atuais, mas que gostou da viagem. foto Terry Ward

Mesmo assim, como observa Ritter, ainda há muitos canadianos a viajar para a Florida. E embora a queda no número de visitantes seja significativa, “não é tão significativa como a que se verifica em todo o território dos EUA”, afirma.

O sol ameno e as vistas para o oceano certamente ajudam.

Ao longo do Hollywood Beach Broadwalk, com cerca de quatro quilómetros de extensão, o restaurante EZeat, de propriedade canadiana, serve “autêntica poutine canadiana” (queijo coalhado com molho sobre batatas fritas) e sanduíches de carne fumada de Montreal, além de hambúrgueres, sanduíches club e outros pratos tipicamente americanos.

Andy Buntic diz que o passeio pedonal junto ao oceano Atlântico, em frente ao restaurante que possui em parceria com vários membros da família, esteve menos movimentado neste inverno do que em épocas anteriores. Inicialmente, diz ele, estava preocupado com o impacto que a “política e a economia” poderiam ter no seu negócio.

Mas o negócio no EZeat, que abriu em 2024, prosperou neste inverno, adianta Buntic, graças ao apoio de turistas domésticos dos EUA e locais, bem como de turistas quebequenses que procuram o seu estabelecimento como um dos poucos negócios canadianos com vista para o oceano.

“Há menos pessoas no passeio marítimo, mas há mais pessoas a consumir”, refere.

Muitos «snowbirds» canadianos que voaram para o sul também têm encontrado outras formas de satisfação na Florida. Apesar de algumas frentes frias que atingiram o estado este inverno, o sol e o calor têm sido abundantes.

Mimi Gilbert, de 80 anos, queria passar algum tempo longe da sua casa no Quebeque este inverno e disse que queria ir para um lugar onde se sentisse segura e onde soubesse que poderia safar-se falando principalmente francês.

Alugou um dos alojamentos de Clavet por várias semanas “de olhos fechados”, diz ela, explicando que não sabia nada sobre o local na Florida e nunca lá tinha estado antes. Gostou tanto da sua estadia que já está a planear voltar por mais tempo no próximo inverno.

“Sinto-me segura aqui. As pessoas vêm à minha procura se eu não aparecer para tomar o meu café. Estou isolada onde moro no Quebeque, mas aqui encontrei uma comunidade. Somos como uma grande família que vive junta por um curto período de tempo - e o tempo está lindo.”

Gabriel Tessier, também do Quebeque, alugou um estúdio por várias semanas em janeiro e fevereiro no Green Seas Motel, em Hollywood. Quando contou aos amigos em casa que ia para a Florida, alguns perguntaram-lhe por que razão queria vir este ano, partilha ele, tendo em conta o que todos tinham ouvido nas notícias.

“Eu disse-lhes: ‘Sem julgamentos, quero descobrir por mim mesmo’”, diz Tessier, acrescentando que já convenceu alguns deles a juntarem-se a ele no próximo ano.

“Eles sabem que eu já confirmei que é um lugar fantástico, uma boa zona, as acomodações, a amizade”, adianta.

Tessier está a adorar a sua vida quotidiana na Florida.

“Até fui a uma praia de nudismo aqui, dá para acreditar? Aos 71 anos”, conta.

“O tempo que me resta é cada vez menos, não há tempo a perder. Estou a divertir-me imenso.”

Turistas canadianos “de importância crucial”

Guy Picher, dono do Shell Motel, diz que no inverno costumava ter de rejeitar potenciais turistas de inverno do Quebeque porque não tinha vagas disponíveis. Isso não aconteceu este ano. foto felixmizioznikov/iStock Editorial/Getty Images

No entanto, sente-se muito a falta dos visitantes canadianos que não fizeram a viagem este ano, afirma Ritter, da Visit Lauderdale.

“Os viajantes canadianos ficam mais tempo do que os viajantes nacionais e gastam mais dinheiro. E quando se trata de uma comunidade onde o turismo é a principal indústria, qualquer quebra é significativa. Os visitantes canadianos mantêm os nossos residentes empregados através do dinheiro que gastam”, adianta, referindo-se a eles como “de importância crucial” do ponto de vista do número de visitantes.

Guy Picher, coproprietário do Shell Motel, junto à Autoestrada 1 dos EUA em Hollywood, diz que a sua clientela mudou nesta época, com menos canadianos e mais passageiros de cruzeiros que iam e vinham.

A procura no passado tem sido tão boa que, normalmente, ele ligaria às pessoas no inverno para dizer: “Desculpem, não temos mais nada disponível, ou já só temos apenas uma noite.”

Isso porque, normalmente, durante fevereiro e março, Picher recebia entre 20 a 40 pedidos por dia de potenciais hóspedes, na sua maioria canadianos francófonos, a perguntar sobre preços e disponibilidade.

“Agora, se receber um por dia já é bom.”

Terry Ward é um escritor de viagens e jornalista freelancer sediado na Florida, em Tampa, que sonha em passar mais tempo no Quebeque