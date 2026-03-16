Só há mil doentes a recorrer à canábis medicinal em Portugal

Há 1h e 19min

Portugal é o segundo maior exportador a nível mundial

Apesar de Portugal ser o segundo exportador mundial de canábis medicinal, só há mil doentes a usá-la, noticia o Público desta segunda-feira.

O jornal dá conta de que, para fazer chegar os benefícios terapêuticos da planta a cerca de 200 mil doentes, o Observatório Português de Canábis Medicinal pediu ao Infarmed a comparticipação e alargamento das indicações terapêuticas.

O regulador do medicamento, concretiza a publicação, atira a decisão de comparticipação para o Governo.

Atualmente, existem 15 produtos à base de canábis autorizados, mas apenas dez estão a ser comercializados. Os preços destes produtos oscilam entre os 64 e os 193 euros por unidade.