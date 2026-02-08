"Já não sou uma Daeshi, sou ninguém": por dentro do campo de detenção das viúvas dos jiadistas

Há 1h e 15min

São de França, do Reino Unido, de Marrocos, do Iraque, da Turquia, da Rússia, da Indonésia, da Finlândia, etc.. Estão detidas no centro de detenção de Al-Roj, no nordeste da Síria. Esta é uma reportagem CNN

Saímos do frio intenso, através de uma aba de plástico que passava por uma porta para a escuridão.

Estava mais quente dentro da tenda, mas era difícil ver alguma coisa com apenas um pouco de luz exterior a entrar pelas fendas.

"Entre! Entre", diz uma voz feminina em inglês.

Duas crianças, uma rapariga e um rapaz, andavam de um lado para o outro. Estavam a falar numa mistura de inglês e de árabe padrão muito correto — este último pareceu-me imediatamente estranho, uma vez que ninguém fala assim num ambiente informal.

Estávamos no campo de Al-Roj, um centro de detenção no nordeste da Síria onde mais de 2.000 mulheres e crianças (embora algumas já não sejam crianças) estão detidas — algumas há mais de uma década — pelas Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos. São, na sua maioria, as esposas estrangeiras (e, em muitos casos, viúvas) e os filhos de homens ligados ao Daesh.

Na escuridão, ouço outra voz feminina, com sotaque britânico.

"Jornalistas? Por favor, nada de fotografias!"

Pediu-nos que não a identificássemos por receio de complicar os esforços legais dos seus familiares para a repatriar para o Reino Unido. Diz-nos que a sua cidadania britânica tinha sido revogada.

"Tenho medo porque sou uma pessoa diferente. Não sou uma Daeshi. Eu não sou ninguém. Tenho medo pelo meu filho".

O seu filho de 9 anos era regularmente espancado pelos outros rapazes do campo porque a sua mãe já não era leal ao Daesh, afirma.

Mulheres usando o niqab passeiam pelo centro de detenção de Al-Roj, no nordeste da Síria, que é guardado pelas Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos imagem CNN

"Nasci em Inglaterra. Fui criada em Inglaterra", diz. "Não tenho ninguém em mais lado nenhum. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos — todos estão em Inglaterra. Somos total e completamente apátridas".

Se está a pensar nisso, não se trata de Shamima Begum, a jovem do leste de Londres que fugiu aos 15 anos para se juntar ao Daesh em 2015. O Reino Unido também lhe retirou a nacionalidade.

Chegámos a ir àquilo que a nossa escolta curda, armada com uma AK-47, disse ser a tenda de Begum, mas estava fechada. Chamei-a e disse-lhe que gostaria de falar com ela.

"Vá-se embora", respondeu uma voz feminina com sotaque londrino. "Não quero falar contigo."

Este não foi o meu primeiro encontro com as mulheres do Daesh. No início de 2019, passei dois meses na Síria a cobrir a batalha final contra o grupo terrorista. Falámos com dezenas de mulheres do Daesh — de França, do Reino Unido, de Marrocos, do Iraque, da Turquia, da Rússia, da Indonésia, da Finlândia, etc.. Algumas disseram que, com relutância, seguiram os maridos para a Síria e o Iraque. Outras insistiram, na altura, que continuavam a acreditar no credo do Daesh.

Mas, aqui em Roj, as únicas mulheres dispostas a falar connosco insistiram que há muito que tinham abandonado quaisquer ilusões. Só queriam ir para casa.

"Quero voltar para o meu país", disse-me Alma Ismailovic, da Sérvia, num inglês quebrado. "Quero viver uma vida normal com os meus filhos".

Alma estava no "mercado" do campo, uma praça de terra batida com um punhado de lojas que vendiam comida e outros produtos básicos.

Estava a usar um hijab, um lenço na cabeça, em vez do niqab que cobre o rosto, típico das pessoas com opiniões mais duras.

Uma criança no centro de detenção de Al-Roj, que acolhe mulheres e crianças com alegadas ligações ao Daesh, carrega uma galinha pelo campo imagem CNN

Vista do exterior do campo de Al-Roj, no nordeste da Síria, que acolhe mulheres e crianças estrangeiras com alegadas ligações ao Daesh imagem CNN

Perguntei a um grupo de rapazes que se encontravam no mercado se ainda acreditavam no lema do Daesh de que "Estado islâmico Daesh está para ficar e espalhar-se". Riram-se desdenhosamente, como se eu tivesse tentado fazer-lhes uma piada velha e cansada.

"Não existe um Estado islâmico", diz-me Hanifa Abdallah, da Rússia, num árabe rudimentar e fortemente acentuado. "Acabou-se. Só restamos nós, as mulheres."

Diz-nos ainda que dois dos seus filhos tinham sido repatriados, mas três ainda estavam com ela no centro de detenção. Também afirma que está desesperada por regressar a casa, mas explica que a Rússia não a aceitaria de volta. Os funcionários do campo disseram que o maior grupo de nacionalidade em Roj é o russo.

Poucos dos países que têm cidadãos — prisioneiros e detidos — na Síria mostraram-se dispostos a repatriá-los.

A nossa escolta conduziu-nos à volta do acampamento, mas insistiu para que não passeássemos entre as tendas porque as mulheres e as crianças atirar-nos-iam pedras. Devido ao frio, poucas pessoas estavam na rua e muitas das que estavam viraram-se para trás quando passámos. Ninguém atirou pedras. Ninguém fez gestos ameaçadores, como vi nas reportagens dos outros campos na Síria.

A nossa visita a Roj ocorre num momento crítico do país. Desde o início de janeiro, as forças governamentais sírias, juntamente com combatentes tribais árabes, expulsaram as SDF, lideradas pelos curdos de vastas áreas do norte da Síria. Durante mais de uma década, a coligação anti-Daesh, liderada pelos EUA, alinhou com as SDF e combateu o Daesh. Mas com o derrube do regime de Bashar al-Assad, o novo governo sírio liderado pelo atual presidente, Ahmed al-Sharaa (anteriormente líder de uma filial da Al-Qaeda), está agora a tentar alargar o seu mandato às zonas autónomas do norte da Síria, ricas em petróleo, controladas pelas SDF.

Num post recente no X, o enviado especial dos EUA e embaixador na Turquia, Tom Barrack, afirmou que "o objetivo original das SDF como principal força anti-Daesh no terreno expirou em grande parte", uma vez que o novo governo da Síria assinalou "um pivot para oeste e a cooperação com os EUA na luta contra o terrorismo".

Exortou as FDS, lideradas pelos curdos, a integrarem-se no Estado sírio.

A liderança das SDF, sob pressão dos EUA, concluiu com relutância acordos com o governo de Damasco que fariam exatamente isso. Mas o diabo está na implementação e isso pode revelar-se mortal.

Para os curdos, a súbita mudança de posição americana parece uma traição — mais uma traição aos curdos por parte daqueles que os apoiaram durante décadas.

No gabinete do administrador do campo, conhecemos a chefe de segurança, uma mulher de 40 anos, de olhar severo e carrancudo, que se identificou como "camarada Chavre".

"Combatemos o Daesh em nome do resto do mundo e agora o resto do mundo está a virar-nos as costas", diz. "Espero que todas estas mulheres e os prisioneiros regressem aos seus países e comecem a atacá-los."

Durante todo o tempo que passámos no nordeste da Síria, ouvimos ecos desta raiva.

Devido à anterior filiação do presidente sírio na Al-Qaeda, muitos curdos estão convencidos de que, por detrás do seu fato e gravata, ele continua a defender a ideologia do grupo.

Muitas das mulheres detidas em Al-Roj são de origem estrangeira. Em muitos casos, os seus países de origem não estão dispostos a repatriá-los imagem CNN

As forças governamentais sírias controlam agora Al-Hol, o outro campo de detenção de maior dimensão na zona. O administrador do campo, Hakimat Ibrahim, conta-nos que as mulheres do Daesh que se comprometeram a ficar no campo festejaram, com a sensação de que em breve serão libertadas.

A 19 de janeiro, as tropas das SDF que guardavam a prisão de Al-Shaddadi, cerca de 160 quilómetros a sudoeste de Al-Roj - onde estavam detidos vários milhares de prisioneiros do Daesh -, retiraram-se sob fogo do exército sírio. As FDS afirmaram que 1.500 prisioneiros tinham escapado. O governo sírio negou o facto, afirmando que apenas 120 tinham escapado e que mais de 80 tinham sido rapidamente recapturados. As forças norte-americanas estão atualmente a transferir os cerca de 7.000 prisioneiros do Daesh para instalações mais seguras no Iraque.

"Agora têm esperança de que o Daesh esteja a regressar", diz Ibrahim sobre as mulheres do campo de Roj.

E, se isso acontecer, Hakimat revela que lhe disseram: "Não deixaremos nenhum de vocês vivo".