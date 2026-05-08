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Bombeiros combatem incêndio em moradia no Porto

Agência Lusa , AM
Há 55 min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta foi dado às 10:36

Um incêndio numa moradia em Campanhã, no Porto, que deflagrou na manhã desta sexta-feira, está a ser combatido por 12 operacionais, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores, segundo o qual não há feridos.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 10:36.

O fogo atingiu “uma moradia geminada” na rua da Asseiceira e, até ao momento, "não é conhecida a causa do incêndio"

No local estão 12 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto, apoiados por três viaturas, e elementos da PSP.

Temas: Campanha Fogo Bombeiros Incêndio Porto
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