A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

Há 1h e 5min

Dana Santas, conhecida como a "criadora de mobilidade", é uma especialista certificada em força e condicionamento e treinadora de mente e corpo em desporto profissional, e é autora do livro "Soluções práticas para o alívio da dor nas costas"

Quando as pessoas pensam em desenvolver força, provavelmente imaginam levantar pesos ou fazer uma aula de exercício de alta intensidade. A caminhada é muitas vezes descartada como "apenas cardio" ou algo que se faz para atingir a contagem de passos ou apanhar ar fresco.

Mas caminhar é muito mais do que uma atividade de queima de calorias. É um dos padrões de movimento mais fundamentais do seu corpo. A forma como caminha afeta o alinhamento pélvico, a estabilidade do core, a mobilidade da anca, o equilíbrio, a respiração e até a forma como o seu sistema nervoso regula a tensão. Em muitos aspetos, caminhar fornece a base para construir e expressar força.

Embora o ato de caminhar não seja um exercício de resistência, a menos que adicione carga externa, sem uma mecânica de marcha eficiente, o seu treino de força fica comprometido. Pense na caminhada como a prática diária fundamental que prepara o cenário para a forma como se pode mover com mais potência no ginásio e na vida quotidiana.

Caminhar é o "plano base" de movimento do seu corpo

Cada passo que dá faz parte de uma sequência coordenada que envolve pés, tornozelos, joelhos, ancas, pélvis, coluna, caixa torácica e ombros.

Durante um ciclo de marcha saudável, a sua pélvis roda em sincronia com as pernas enquanto a caixa torácica roda em sentido oposto ao balanço dos braços. Ao mesmo tempo, os músculos do core estabilizam dinamicamente a coluna para manter a postura vertical enquanto o peso passa de uma perna para a outra.

Este movimento alternado e recíproco não serve apenas para o levar do ponto A ao ponto B. O padrão reforça a forma como os músculos são ativados em sequência e como o corpo transfere força em movimentos relacionados.

De facto, o American College of Sports Medicine identifica a marcha como treino neuromotor - um componente-chave da aptidão física devido ao seu papel no apoio ao movimento funcional e na redução do risco de lesões.

Pode a caminhada ser treino de força?

Por si só, caminhar não substitui um programa completo de treino de resistência, mas é um elemento fundamental. Pense na marcha como a base necessária para exercícios de força, que prepara músculos e articulações para suportarem cargas maiores de forma mais eficaz.

Ainda assim, usar um colete com peso devidamente ajustado enquanto caminha qualifica-se como um tipo de exercício de resistência tradicional, porque adicionar carga externa cria maior exigência para os membros inferiores e o core. Não é preciso muito peso; comece de forma conservadora com apenas 3% a 5% da sua massa corporal.

A investigação sobre transporte de carga e caminhada com peso mostra que a carga no tronco aumenta proporcionalmente a exigência metabólica e musculoesquelética com o peso adicional, por isso deve progredir gradualmente, dando tempo ao corpo para se adaptar antes de aumentar a carga. Como o colete distribui o peso extra pelo tronco - perto do centro de massa - desafia a estabilidade postural sem obrigar a alterar a mecânica como acontece com pesos nos tornozelos ou pulsos.

Se optar por usar pesos nos braços ou pernas, mantenha leves - apenas cerca de meio quilo por membro - e foque-se em manter um balanço suave dos braços e um contacto controlado do pé com o chão, sem exagerar o passo. Se notar que a sua marcha muda, os ombros sobem ou as ancas se elevam, a carga é demasiado alta.

Ao caminhar com qualquer tipo de resistência, vai a um ritmo que lhe permita manter boa postura e respiração. Só aumente a carga se conseguir caminhar com boa técnica. O objetivo é aumentar a exigência muscular sem distorcer o movimento.

O que acontece quando a sua marcha está desajustada

Caminhar é um padrão de movimento humano natural, mas a sua coordenação pode facilmente degradar-se. Por isso é importante prestar atenção à forma, tal como faria em qualquer exercício.

Pense na caminhada como qualquer outro exercício com movimentos corretos e preste atenção à técnica.

Se o seu padrão de marcha não tiver extensão da anca, pode notar que o passo é curto, a postura está inclinada para a frente e os glúteos parecem pouco ativos. Essa falta de ativação para impulsionar cada passo não fica isolada na caminhada; no ginásio, cria instabilidade e compensações em muitos exercícios de força, incluindo agachamentos e deadlifts.

Da mesma forma, se a caixa torácica estiver rígida enquanto caminha, pode alterar o alinhamento esquelético e comprometer a capacidade do diafragma de funcionar como suporte postural - aumentando o risco de lesões lombares em exercícios com carga.

Quando a pélvis desce ou oscila em excesso a cada passo, isso indica instabilidade devido a fraco controlo motor ou fraqueza. Enquanto uma perna avança, a outra tem de estabilizar a pélvis e o tronco - exigindo ativação coordenada do core profundo, glúteos, anca e pernas. Sem esta coordenação estabilizadora na marcha, o movimento fica limitado e podem desenvolver-se problemas crónicos como dor lombar, desconforto na anca ou tensão nos joelhos.

Dicas simples para melhorar a tua forma de caminhar

Pequenos ajustes podem melhorar imediatamente a mecânica da caminhada:

Mantenha o alinhamento com a caixa torácica por cima da pélvis.

Evite inclinar-se para a frente ou arquear a zona lombar.

Empurre o chão com o pé de trás para dar passos mais longos e fortes.

Deixe os braços balançar naturalmente em coordenação com as pernas.

Mantenha o olhar em frente e a mandíbula relaxada para reduzir tensão na parte superior do corpo.

Respire pelo nariz e expire pela boca, prolongando ligeiramente as expirações em relação às inspirações.

Como uma boa técnica de caminhada pode aliviar tensão crónica

Uma mecânica de caminhada melhor pode ajudar a aliviar tensão crónica relacionada com stress, comum em áreas como flexores da anca, ombros e zona lombar.

Caminhar com foco na forma como o corpo se move e se sente ajuda a identificar e corrigir padrões disfuncionais que mantêm dor e rigidez.

Quando a forma como caminha permite que a caixa torácica se mova bem e apoie a respiração diafragmática, está a incentivar o sistema nervoso a desacelerar e libertar tensão protetora.

Ao mesmo tempo, o diafragma consegue manter a sua função dupla como músculo respiratório e postural, criando um alinhamento estável que reduz tensão compensatória desnecessária.

Reenquadre a sua caminhada diária

Caminhar é mais do que uma forma de acumular passos.

Reforça o alinhamento, a estabilidade e a ativação muscular coordenada que suportam a forma como o corpo se move - seja em exercício intenso ou nas atividades do dia a dia.

Se quer levantamentos mais fortes e um movimento mais eficiente, não ignore a atividade que já faz mais vezes.