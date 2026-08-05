Camião TIR e embarcação de alta velocidade associados ao narcotráfico encontrados num acesso ao rio Minho

Há 1h e 15min

Autoridades não sabem o que motivou a ocorrência

Um camião TIR e um semirreboque com uma embarcação de alta velocidade no interior, “com características frequentemente associadas a operações logísticas utilizadas por redes de narcotráfico”, foram apreendidos esta terça-feira em Caminha, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN diz que ainda se desconhecem as causas na origem da ocorrência, acrescentando que as viaturas foram localizadas “parcialmente dentro de água, na rampa de acesso ao rio Minho, em Lanhelas, concelho de Caminha”, no distrito de Viana do Castelo

“Na sequência de um alerta recebido pelas 08:30, a informar para a existência de uma embarcação de alta velocidade dentro de um semirreboque parcialmente dentro de água, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, da Unidade Regional de Investigação Criminal da Polícia Marítima (URIC) e do Serviço de Recolha de Vestígios e Identificação Judiciária (SRVIJ)”, refere a AMN.

Foram ainda “ativados elementos da GNR, da Polícia Judiciária e dos Bombeiros Voluntários de Caminha” e, à chegada, “confirmou-se que o camião se encontrava parcialmente dentro de água”, acrescenta a AMN.

“No local, decorrem diligências por parte da Polícia Marítima no âmbito da preservação da prova, bem como para remoção e reboque do conjunto”, lê-se na nota.