Condutor que atropelou homem após violentos desacatos em Loures entregou-se à PSP

Agência Lusa , AG
29 dez 2025, 11:09
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Autoridades foram acionadas durante a madrugada para "uma ocorrência de desordem pública" e encontraram "várias pessoas feridas" ao chegarem ao local

Um condutor suspeito de atropelar outro homem na madrugada de domingo em Camarate, Loures, deixando-o em estado grave, entregou-se entretanto na esquadra, disse esta segunda-feira à Lusa fonte policial.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, as autoridades foram acionadas na madrugada de domingo para uma situação de “desordem pública” na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação (distrito de Lisboa), que provocou cinco feridos.

Segundo a fonte, “três das cinco vítimas dos desacatos tinham sido esfaqueadas e uma vítima de atropelamento foi assistida no local pelo INEM e, posteriormente, transportada para o Hospital de São José, em Lisboa”.

“Os suspeitos, três homens, fugiram do local numa viatura, que foi largada e já apreendida pelas autoridades. O suposto condutor do automóvel entregou-se na esquadra 78, de Camarate, Loures”, precisou ainda a fonte.

Num comunicado anteriormente divulgado, o Cometlis explicou que a Divisão Policial de Loures foi acionada às 00:15 de domingo para “uma ocorrência de desordem pública” e, à chegada ao local, os polícias constataram a existência de várias pessoas feridas”.

Uma das vítimas encontrava-se em “estado grave na sequência de um atropelamento, registando-se ainda outras com ferimentos provocados por arma branca”. Estavam no local meios de socorro a prestar assistência às vitimas.

No âmbito de diligências realizadas, foi possível apurar que os factos terão tido origem num conflito ocorrido após uma festa de natureza familiar, envolvendo várias pessoas.

As autoridades vieram a identificar “alguns dos intervenientes” e apreenderam “uma arma branca e uma viatura”.

A Polícia Judiciária foi acionada, por terem sido praticados crimes da sua competência em matéria de investigação criminal.

