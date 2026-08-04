Estudo alerta: portais das câmaras municipais portuguesas continuam vulneráveis a ataques informáticos

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 28min
Câmara Municipal da Moita (Foto: Facebook)
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REVISTA DE IMPRENSA | Portais das câmaras continuam vulneráveis a ataques informáticos, alerta estudo da Universidade do Minho

As câmaras municipais portuguesas disponibilizam cada vez mais serviços através da internet, mas muitos dos seus portais continuam expostos a falhas de segurança que podem ser exploradas por piratas informáticos. A conclusão é de um estudo que analisou os sítios eletrónicos dos 308 municípios do país e que alerta para vulnerabilidades que, em alguns casos, não exigiriam "um hacker muito sofisticado" para comprometer sistemas e aceder aos dados armazenados.

O estudo "Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas em 2025", citado pelo Jornal de Notícias e coordenado por Delfina Soares, identificou autarquias com um elevado número de vulnerabilidades. Pela primeira vez, a investigação reforçou a componente dedicada à cibersegurança e concluiu que, apesar de existirem melhorias, persistem riscos significativos. 

Apesar dos avanços registados nos últimos anos, tratar de assuntos municipais sem sair de casa continua a ser uma realidade distante para muitos cidadãos. Segundo o estudo, a principal fragilidade já não está na disponibilização de informação, mas na capacidade de executar serviços online. 

Na classificação global, Valongo lidera o ranking dos melhores portais municipais, seguido por Águeda, Coimbra e Porto de Mós. Braga surge na quinta posição e o Porto na sexta, enquanto Lisboa ocupa apenas o 12.º lugar. O estudo destaca ainda o desempenho de municípios de menor dimensão, como Sabrosa, Murça e Proença-a-Nova, que demonstram que a aposta na transformação digital permite competir com os grandes centros urbanos.

Ainda assim, a pontuação média dos municípios permanece abaixo dos 50% da classificação máxima, revelando que a modernização digital das autarquias continua a avançar a um ritmo considerado insuficiente.

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