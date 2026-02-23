Mudança em Cascais: PSD governa agora com o Chega e PS passa a oposição

Há 1h e 35min

Socialistas anunciaram a saída do executivo municipal com efeitos imediatos, pondo termo à coligação que mantinham com os sociais-democratas

O Chega anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o PSD para integrar a governação da Câmara Municipal de Cascais, uma decisão que apanhou de surpresa a oposição e também os até agora parceiros do executivo, o Partido Socialista.

O anúncio foi feito durante a reunião da assembleia municipal e marca o fim do entendimento que existia entre sociais-democratas e socialistas para governar o município até 2029.

Com o novo acordo, o vereador do Chega João Rodrigues dos Santos passa a integrar o elenco municipal com pelouros atribuídos. Ficará responsável pelas áreas de Transparência e Normas Anti-Corrupção, bem como pela Atividade Física e Desporto. Já o outro vereador eleito pelo partido, Pedro Teodoro dos Santos, assumirá funções na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Águas de Cascais (AdC).

No documento assinado entre os dois partidos, a que a CNN Portugal teve acesso, PSD e Chega apontam "significativos pontos de convergência", que dizem traduzir um conjunto de propostas desejadas pelos órgãos dos dois partidos e que, defendem, "refletem o sentimento e a vontade dos eleitores".

Os socialistas anunciaram a saída do executivo municipal com efeitos imediatos, pondo termo à coligação que mantinham com os sociais-democratas, liderados por Nuno Piteira Lopes.