PJ faz buscas na Câmara de Setúbal

Ontem às 14:40

EM ATUALIZAÇÃO

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, esta quinta-feira, buscas na Câmara Municipal de Setúbal, no âmbito de um inquérito relacionado com ajudas de custo atribuídas à atual presidente da autarquia e à empresa municipal KMS, referentes ao mandato anterior, liderado por Dores Meira.

Segundo informação confirmada pela CNN Portugal, as diligências tiveram início pelas 09h30, com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ a realizar buscas no Edifício Sado, onde funcionam os serviços de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Setúbal.

Já durante a tarde, as equipas da Polícia Judiciária deslocaram-se aos Paços do Concelho, encontrando-se, neste momento, a realizar buscas na sala de reuniões da presidência.

A CNN Portugal sabe que, para já, não há arguidos constituídos.