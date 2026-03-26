Zonas vermelhas: Câmara de Lisboa e TVDE chegam a acordo

Agência Lusa , PP
Há 13 min
TVDE

Exemplos de “zonas vermelhas” já definidas pela autarquia lisboeta são os eixos centrais da Avenida da Liberdade, da Avenida da República, da Avenida D. João II e Avenida Padre Cruz, as ruas de São Pedro de Alcântara, Ouro, Belém, assim como algumas artérias estreitas de zonas históricas

A Câmara de Lisboa e as plataformas TVDE Bolt e Uber assinaram esta quinta-feira um acordo para organizar a circulação destes veículos na cidade, incluindo zonas de restrição e áreas específicas para a tomada e largada de passageiros.

O acordo assinado estabelece a criação de “zonas vermelhas”, onde os veículos TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículo Descaracterizado a partir de Plataforma Eletrónica) não poderão começar ou terminar viagens e também “zonas azuis”, com uma lógica semelhante às praças de táxis.

Exemplos de “zonas vermelhas” já definidas pela autarquia lisboeta são os eixos centrais da Avenida da Liberdade, da Avenida da República, da Avenida D. João II e Avenida Padre Cruz, as ruas de São Pedro de Alcântara, Ouro, Belém, assim como algumas artérias estreitas de zonas históricas.

Por sua vez, o acordo define também zonas específicas em que, “à semelhança do que já está implementado no Aeroporto de Lisboa, será possível aos veículos parar para tomar e largar passageiros, funcionando como uma praça de táxis onde as pessoas que pretendem esse serviço só o podem fazer dirigindo-se àquele local”.

São exemplos de locais definidos a Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, a Estação do Oriente, no Parque das Nações, e o Campo das Cebolas, na zona ribeirinha da cidade.

O protocolo prevê igualmente que as plataformas se comprometam a promover juntos dos operadores (motoristas) “o respeito pelas regras de trânsito na cidade de Lisboa e a promover a utilização de veículos elétricos”.

Os representantes das plataformas manifestaram-se bastante satisfeitos com este acordo e com as alterações previstas, que poderão entrar em vigor “nas próximas semanas”.

O acordo foi assinado nos Paços do Concelho, numa cerimónia presidida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Gonçalo Reis, na qual estiveram presentes o diretor geral da Uber em Portugal, Francisco Vilaça, e o diretor geral da Bolt, Mário Morais.

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