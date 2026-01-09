PJ faz buscas na Câmara de Aveiro. Vários documentos apreendidos

Ontem às 12:12

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira buscas na Câmara de Aveiro, "no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas", informou esta polícia.

Em causa estão decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território.

Foram cumpridos vários mandados de busca com o objetivo de recolher diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação.

A operação policial foi dirigida pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o inquérito a ser tutelado pelo DIAP Regional do Porto.

A investigação continua em curso, sublinha ainda a PJ.

O presidente da Câmara de Aveiro, Luís Souto Miranda (PSD/CDS-PP/PPM), confirmou que a Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira buscas na autarquia no âmbito de um processo relacionado com factos ocorridos em mandatos anteriores, tendo sido apreendida documentação.

“Queria só dizer que a Câmara Municipal de Aveiro encara esta visita [da PJ] com total tranquilidade”, disse o autarca em declarações aos jornalistas.

Luís Souto escusou-se a prestar esclarecimentos sobre o que está em causa nesta investigação, adiantando que o processo está em segredo de justiça, referindo apenas que os factos em causa ocorreram em mandatos anteriores.

“Nós estamos aqui há dois meses, portanto, digamos assim, não é nada connosco. É connosco no sentido em que temos que facilitar o acesso a toda a documentação”, esclareceu.

O autarca assegurou ainda que foi prestada total colaboração, acrescentando que foi “feita a apreensão, de acordo com aquilo que os senhores agentes da PJ entenderam ser pertinente para a investigação, com toda a tranquilidade”.

Questionado pelos jornalistas, o autarca precisou que foi apreendida documentação.