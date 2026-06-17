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Temperaturas sobem a partir de sábado podendo chegar aos 40 graus em algumas regiões

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 38min
Vaga de calor no Reino Unido (EPA)
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A temperatura mínima vai subir em grande parte do território com noites tropicais da ordem dos 20 graus,

As temperaturas vão subir a partir de sábado, sendo provável que se mantenham muito elevadas na próxima semana, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus, ou ser superiores, em algumas regiões, segundo a meteorologista Maria João Frada.

“Em principio e é um cenário bastante provável porque os modelos vêm a apontar para esse cenário já há alguns dias, (…) e têm vindo a convergir é que a partir de dia 20, sábado, começa a haver uma subida de temperatura que será mais significativa e é provável que se prolongue durante parte da próxima semana pelo menos. Ainda falta bastante tempo”, disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A confirmar-se o cenário, segundo Maria João Frada, é muito provável que o IPMA venha a emitir aviso de tempo quente em parte dos distritos no fim de semana, podendo ser alargados gradualmente a todo o Portugal continental, a partir de segunda-feira a todos.

“De qualquer forma ainda falta algum tempo, mas é um cenário que parece ter bastante consistência. (…) Estamos a falar já para o inicio da próxima semana de valores que rondam sensivelmente os 35 a 40 graus, [mas] os 40 mais confinados às regiões do interior, parte interior do Vale do Douro, Vale do Tejo, interior do Alentejo”, disse, adiantando que na faixa costeira ocidental a temperatura poderá alcançar os 35 graus.

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De acordo com a meteorologista, em alguns locais podem-se verificar valores acima de 40 graus.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, Maria João Frada, indicou que vai subir em grande parte do território com noites tropicais da ordem dos 20 graus, num cenário ainda a confirmar.

“De qualquer forma o cenário de tempo quente parece vir a ser muito provável. Ainda há alguma incerteza nas temperaturas a norte do Cabo Raso. Em principio poderão ser valores inferiores a 35, mas será mais a faixa costeira do litoral norte e centro”, disse.

Segundo Maria João Frada, as temperaturas estão acima da média, mas comuns para esta época do ano.

Esta situação deve-se “ao transporte de uma massa de ar que vem do norte África/interior da Península Ibérica, transportada na circulação de uma depressão que se estende desde o Norte África até à Península Ibérica”, disse.

Maria João Frada adiantou ainda que no domingo, dia em que começa o verão, estão previstas na generalidade do território temperaturas entre os 31 e 35/36 graus celsius, mas em alguns locais do interior do Vale do Douro, do Vale do Tejo e a parte mais interior do Alentejo podem chegar aos 40 graus.

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De acordo com o IPMA, o tempo quente vai agravar o perigo de incêndio rural pelo menos até meio da próxima semana.

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Temas: Calor Verão Temperaturas
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