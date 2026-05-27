Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Onda de calor é mais um "lembrete" de que a crise climática é real

Agência Lusa , MJC
Há 37 min
Vaga de calor no Reino Unido (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

"O principal culpado é a dependência mundial da queima de carvão, petróleo e gás, assim como a desflorestação", disse o secretário executivo da ONU para as Alterações Climáticas

A onda de calor que afeta atualmente partes da Europa, incluindo Portugal, constitui uma chamada de atenção para as consequências devastadoras das alterações climáticas, afirmou esta quarta-feira o secretário executivo da ONU para as Alterações Climáticas.

"Esta última onda de calor na Europa é um forte lembrete das crescentes consequências humanas e económicas da crise climática. O principal culpado é a dependência mundial da queima de carvão, petróleo e gás, assim como a desflorestação", disse Simon Stiell numa declaração à agência noticiosa France-Presse.

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, estão hoje e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O IPMA adiantou que o tempo quente se vai manter em Portugal continental com temperaturas elevadas, estando praticamente todo o território em onda de calor, prevendo para os próximos dias para várias regiões do país perigo de incêndio muito elevado e elevado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além de Portugal, países como Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa estão a ser atingidos por uma onda de calor, com temperaturas recorde para maio.

Stiell referiu que "muitas outras regiões do mundo também estão a ser severamente afetadas, como a Índia e outras partes da Ásia”, salientando que “a ciência é clara: as alterações climáticas provocadas pelo homem estão a tornar estas ondas de calor mais frequentes e mais extremas".

O serviço meteorológico francês registou um novo recorde mensal de temperatura para o país na terça-feira, com um indicador nacional consolidado de 24,9 graus Celsius (°C), tendo o Reino Unido batido o seu recorde de dia mais quente já registado em maio no mesmo dia.

Na Índia, persiste uma onda de calor, com um pico de 47,4°C registado na terça-feira em Banda, uma cidade no norte do estado de Uttar Pradesh, e o governo está a pedir à população que poupe água, segundo a AFP.

O responsável da ONU sublinhou que a guerra no Médio Oriente ilustra também "os custos exorbitantes da dependência das importações de combustíveis fósseis", enquanto "as soluções são igualmente claras: uma transição mais rápida para a energia limpa".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A propósito, reiterou o apelo para o fim da dependência do carvão, petróleo e gás e para um maior investimento “no reforço da resiliência face aos impactos climáticos".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Calor Vaga de calor Temperaturas Crise climática

Relacionados

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Calor extremo faz disparar chamadas para o INEM e aumenta procura no SNS

É "como uma pedra a cair". O que é o fenómeno que piorou tudo em Pedrógão e a que precisamos de estar atentos com o calor?
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Clima

Onda de calor é mais um "lembrete" de que a crise climática é real

Há 37 min
02:45

"Uma semana de autêntico verão": temperaturas podem chegar aos 39 graus a partir de terça-feira

24 mai, 09:10

O que os anteriores Super El Niños nos podem dizer sobre o que vem aí

19 mai, 18:26

El Niño está a chegar mais depressa do que o esperado e as probabilidades de ser historicamente forte estão a aumentar

15 mai, 11:32
Mais Clima

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Hoje às 07:00

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00