Calor leva 14 distritos a aviso amarelo e aumenta risco de incêndio em várias regiões do país

Há 1h e 42min

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral

Catorze distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, oito dos quais vão permanecer até sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso nos distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra e Braga vai vigorar até às 18:00 desta quinta-feira e Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Beja até às 18:00 de sábado face à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Quanto aos incêndios, o distrito de Faro vai ter concelhos com risco máximo, pelo menos até domingo, e várias regiões do interior do país vão enfrentar um risco muito elevado.

Esta quinta-feira, os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam perigo máximo de incêndio rural, estando quase todos os concelhos do continente em risco muito elevado e elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde e descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria e Viana do Castelo) e os 20 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Beja).