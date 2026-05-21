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Estas são as recomendações da DGS para os dias de maior calor

CNN Portugal , MCC
Há 53 min
Praia (Associated Press)
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Nos próximos dias, beba muita água, evite sol nas horas de maior risco e proteja grupos vulneráveis. Os termómetros podem ultrapassar os 35 graus

A Direção-Geral de Saúde (DGS) deixou esta quarta-feira um conjunto de recomendações à população devido à previsão de temperaturas elevadas nos próximos dias em Portugal continental, sobretudo no interior e na região sul do país.

Em comunicado, a DGS alerta que, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros poderão ultrapassar os 35 graus até 23 de maio, enquanto as temperaturas mínimas poderão manter-se acima dos 20 graus "em alguns distritos do interior e sul". 

Perante este cenário, as autoridades de saúde pedem "atenção e cuidado", sublinhando que episódios de calor extremo representam riscos para a saúde, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. 

Entre as principais recomendações está a ingestão frequente de água - pelo menos 1,5 litros por dia, equivalente a cerca de oito copos - mesmo sem sensação de sede, devendo ser evitadas bebidas alcoólicas e com cafeína. 

A DGS aconselha ainda a permanência "em ambientes frescos ou climatizados" durante duas a três horas por dia, além de "manter janelas, persianas e estores fechados" nos períodos de maior calor. 

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Outra das recomendações passa por "evitar a exposição direta ao sol" entre as 11h00 e as 17h00. A DGS recomenda o uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30, com reaplicação de duas em duas horas e após banhos em praias ou piscinas. 

O uso de roupa clara, larga e leve, bem como "chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta", integra igualmente a lista de medidas preventivas.

A DGS recomenda ainda que sejam evitadas atividades físicas intensas no exterior, incluindo desporto e lazer, e pede precaução nas deslocações de carro, aconselhando a escolha das "horas de menor calor". Alerta ainda para o perigo de permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol. 

No comunicado, a autoridade de saúde deixa um alerta especial para crianças, idosos, grávidas, doentes crónicos e trabalhadores expostos ao calor, apelando também ao acompanhamento de pessoas isoladas.

"As crianças com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta", refere a nota. 

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A DGS aconselha ainda a população a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, ou o 112 em caso de emergência ou sinais de alerta como suores intensos, febre, vómitos, náuseas ou alterações do ritmo cardíaco.

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Temas: Calor Tempo quente Recomendações calor Direção-Geral de Saúde Evitar sol

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