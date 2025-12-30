2025 foi um dos três anos mais quentes de que há registo

Agência Lusa , MM
30 dez 2025, 07:16
Seca em Portugal (Nuno Veiga/Lusa)

Foi também a primeira vez que a média da temperatura em três anos ultrapassou o limite estabelecido no Acordo de Paris de 2015

As alterações climáticas, agravadas pelo comportamento humano, fizeram de 2025 um dos três anos mais quentes de que há registo, de acordo com os cientistas.

Foi também a primeira vez que a média da temperatura em três anos ultrapassou o limite estabelecido no Acordo de Paris de 2015, que limita o aquecimento a um máximo de 1,5 graus Celsius, desde a era pré-industrial.

Os especialistas afirmaram que manter a Terra abaixo deste limite pode salvar vidas e evitar a destruição ambiental catastrófica em todo o mundo.

A análise dos investigadores da World Weather Attribution, divulgada hoje, surgiu após um ano em que pessoas de todo o mundo foram atingidas pelos extremos perigosos causados pelo aquecimento global.

As temperaturas permaneceram elevadas apesar da presença do fenómeno La Niña, o arrefecimento natural ocasional das águas do oceano Pacífico que influencia o clima em todo o mundo.

Os investigadores apontaram que a queima contínua de combustíveis fósseis — petróleo, gás e carvão — que lançam gases com efeito de estufa para a atmosfera, contribui para o aquecimento global.

"Se não pararmos de queimar combustíveis fósseis muito, muito rapidamente, muito em breve, será muito difícil atingir esta meta" de redução do aquecimento global, alertou Friederike Otto, cofundadora da World Weather Attribution e cientista climática do Imperial College London, à agência Associated Press (AP).

Os eventos climáticos extremos matam milhares de pessoas e causam prejuízos de milhares de milhões de euros anualmente.

Os cientistas da WWA identificaram 157 eventos climáticos extremos como os mais severos em 2025, ou seja, aqueles que cumpriam critérios como causar mais de 100 mortes, afetar mais de metade da população de uma zona ou levar à declaração de estado de emergência. Desses, 22 foram analisados ao detalhe.

Estas incluíram ondas de calor perigosas, que a WWA classificou como os eventos climáticos extremos mais mortíferos do mundo em 2025.

Os investigadores afirmaram que algumas das ondas de calor estudadas em 2025 tinham 10 vezes mais probabilidades de ocorrer do que teriam há uma década, devido às alterações climáticas.

"As ondas de calor que observámos este ano são eventos bastante comuns no nosso clima atual, mas seriam quase impossíveis de ocorrer sem as alterações climáticas induzidas pelo homem", frisou Otto.

Já a seca prolongada contribuiu para incêndios florestais que devastaram a Grécia e a Turquia. Chuvas torrenciais e inundações no México mataram dezenas de pessoas e deixaram muitas outras desaparecidas. O supertufão Fung-wong atingiu as Filipinas, obrigando à retirada de mais de um milhão de pessoas. As chuvas das monções castigaram a Índia com inundações e deslizamentos de terra.

A WWA realçou que os extremos climáticos cada vez mais frequentes e severos ameaçam a capacidade de milhões de pessoas em todo o mundo de responder e adaptar-se a estes eventos com aviso prévio, tempo e recursos suficientes, a que os cientistas chamam "limites de adaptação".

Temas: Calor Temperaturas Temperatura Clima Ambiente

Clima

02:46

Formação de gelo nas estradas está a dificultar a condução em Castro Daire: "Estão muito perigosas"

Ontem às 12:27

2025 foi ano mais quente na Ásia Central, Sahel e norte da Europa

31 dez 2025, 10:18

2025 foi um dos três anos mais quentes de que há registo

30 dez 2025, 07:16

Candidaturas ao apoio estatal à compra de veículos elétricos abrem hoje

29 dez 2025, 07:23
Mais Clima

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41