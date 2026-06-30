MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Máximas de 44 graus e mínimas nunca abaixo dos 24: vai ser assim durante pelo menos uma semana em Portugal

Agência Lusa
Há 54 min
Sol em Lisboa (Foto: Armando Franca)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a entidade, as temperaturas no país podem chegar aos 44 graus, sendo as mínimas entre 24 e 28 graus

O IPMA previu esta terça-feira que o período com tempo quente e seco deve durar, pelo menos, uma semana, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24 e os 28 graus.

Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que se prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo", a partir de quarta-feira.

"A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", acrescenta.

Quanto à duração temporal deste período de tempo quente e seco, o IPMA diz que "está previsto ser de, pelo menos, uma semana".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admite que esta situação é "particularmente anómala" nas regiões do litoral, onde "a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos", o que configura "uma situação rara em alguns locais".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por isso, o IPMA colocou os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Castelo Branco sob aviso laranja, o segundo nível mais grave, por causa do calor a partir de quarta-feira.

A situação vai estender-se a outros distritos no continente logo na quinta-feira, o com aviso laranja a ser alargado pelo menos até às 10:00 de sexta-feira aos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Faro.

Depois, o aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Calor Quente Tempo Tempo quente Meteorologia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Máximas de 44 graus e mínimas nunca abaixo dos 24: vai ser assim durante pelo menos uma semana em Portugal

Há 54 min

Onda de calor em praticamente todo o país: IPMA avisa que vem aí um período difícil com oito a dez dias

Há 3h e 35min

Calor não dá tréguas: aviso laranja chega a todo o continente na sexta-feira

Hoje às 15:49

Calor agrava-se: IPMA sobe avisos para laranja a partir de quarta-feira

Hoje às 09:02
Mais Meteorologia

Mais Lidas

opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Hoje às 08:00

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Hoje às 13:36

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

Hoje às 00:34

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Mundial 2026: Alemanha 1-1 Paraguai, 3-4 após peáltis (resultado final)

Ontem às 20:42

"Comportaram-se como criminosos": José Sócrates fala em "sentença histórica" após Estado ser condenado por violação do segredo de justiça

Hoje às 12:57

A Rússia está a arder, mas Putin não deve ceder

Hoje às 09:17