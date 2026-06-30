Máximas de 44 graus e mínimas nunca abaixo dos 24: vai ser assim durante pelo menos uma semana em Portugal

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Segundo a entidade, as temperaturas no país podem chegar aos 44 graus, sendo as mínimas entre 24 e 28 graus

O IPMA previu esta terça-feira que o período com tempo quente e seco deve durar, pelo menos, uma semana, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24 e os 28 graus.

Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que se prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo", a partir de quarta-feira.

"A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", acrescenta.

Quanto à duração temporal deste período de tempo quente e seco, o IPMA diz que "está previsto ser de, pelo menos, uma semana".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admite que esta situação é "particularmente anómala" nas regiões do litoral, onde "a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos", o que configura "uma situação rara em alguns locais".

Por isso, o IPMA colocou os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Castelo Branco sob aviso laranja, o segundo nível mais grave, por causa do calor a partir de quarta-feira.

A situação vai estender-se a outros distritos no continente logo na quinta-feira, o com aviso laranja a ser alargado pelo menos até às 10:00 de sexta-feira aos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Faro.

Depois, o aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.