"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Há 1h e 12min

Ao que tudo indica, os verões extremos deixaram de ser uma exceção e passaram a fazer parte da nova normalidade

As temperaturas extremas que têm atingido vários países da Europa, incluindo Portugal, estão longe de ser um fenómeno isolado. Entre termómetros a aproximarem-se dos 40 graus, risco máximo de incêndio e serviços de saúde sob pressão, os especialistas ouvidos pela CNN Portugal deixam um aviso: os episódios de calor extremo deverão tornar-se cada vez mais frequentes. Mas é este o novo normal? Porque é que Portugal é particularmente vulnerável? Quem corre mais riscos? E como se pode proteger? Este guia explica-lhe tudo.

As ondas de calor são o novo normal?

Tudo indica que sim. As ondas de calor são apontadas pelos cientistas como uma das consequências mais evidentes das alterações climáticas e uma das que mais afeta - e continuará a afetar - Portugal.

"A questão das ondas de calor é um dos principais problemas, efeitos e impactos das alterações climáticas e um dos que mais afeta Portugal", explica Luísa Schmidt, especialista em Ambiente.

Os fenómenos extremos sempre existiram, mas o que preocupa os especialistas é a sua frequência crescente. "Vamos ter que nos adaptar cada vez mais e mitigar os problemas", defende.

Também o climatologista Mário Marques acredita que esta é uma realidade com a qual os europeus terão de aprender a viver. Os últimos anos, marcados por recordes sucessivos de temperatura em países como França ou mesmo na Escandinávia, são, para o especialista, um sinal claro de que o problema já não se limita ao sul da Europa. "De facto, parece que temos de nos habituar", afirma.

É possível travar estas ondas de calor?

Reduzir a frequência e a intensidade destes fenómenos exigiria uma resposta coordenada à escala mundial, algo que os especialistas reconhecem ser cada vez mais difícil.

"Conseguir reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é muito complexo", admite Luísa Schmidt. "O que tem acontecido é o aumento das emissões e, portanto, já não se vai cumprir Paris como se pensou e como se quereria há uns anos".

A investigadora refere-se ao acordo de Paris, um tratado internacional aprovado em 2015, e assinado por quase 200 países, cujo objetivo principal é limitar o aquecimento global a um valor abaixo de 2ºC (e preferencialmente a 1,5ºC) em relação aos níveis pré-industriais. Perante esse cenário, a prioridade passa cada vez mais pela adaptação.

Luísa Schmidt considera que países como Portugal, particularmente expostos aos efeitos das alterações climáticas, terão de se preparar para reduzir as consequências destes eventos extremos. "É muito importante um país como o nosso, que tem muitas vulnerabilidades, estar preparado para estas ondas de calor e estes eventos extremos terem menos consequências sobre as populações", sublinha.

Porque é que Portugal é particularmente vulnerável?

Portugal está habituado ao calor, mas isso não significa que esteja preparado para ele. Para a especialista, existe um problema estrutural que começa dentro de casa.

"Nós em Portugal temos um problema muito grave com a desqualificação da construção", alerta. Muitas famílias vivem em situação de pobreza energética e não conseguem manter temperaturas confortáveis nas habitações, uma realidade que tende a tornar-se ainda mais preocupante à medida que os verões se tornam mais quentes.

"Nas casas que têm certificado energético em Portugal, 70% é D, ou seja, é muito baixo", afirma. E são precisamente as populações mais vulneráveis que acabam por sentir mais os efeitos desta realidade. "As pessoas mais idosas, as populações que têm menos recursos e que nem sequer sabem lidar com esse problema acabam por ter pouco efeito das medidas existentes", acrescenta.

No entanto, as fragilidades não se ficam pelas habitações. As cidades portuguesas também estão longe de estar adaptadas a períodos prolongados de temperaturas elevadas.

Um homem distribui água nas ruas na Turquia. (AP Photos)

"As próprias cidades têm de ter espaço. A estrutura verde tem de ser muito mais instalada e implementada", defende Luísa Schmidt. Mais árvores, mais zonas de sombra e uma aposta consistente na infraestrutura verde são, na sua perspetiva, fundamentais para diminuir os efeitos das ondas de calor.

A investigadora alerta ainda para a necessidade de existirem políticas públicas com continuidade, considerando que muitos dos planos criados após os incêndios de 2017 acabaram por perder força com o passar do tempo.

Quem corre mais riscos?

Embora ninguém esteja imune ao calor extremo, há grupos particularmente vulneráveis.

"Estas altas temperaturas são um desafio muito grande para o corpo", explica o médico de família Ricardo Moutinho Guilherme. Os idosos, as crianças, as pessoas com doenças cardíacas, respiratórias ou outras patologias crónicas são os que mais facilmente podem sofrer consequências graves.

"São populações muito mais vulneráveis, desprotegidas e que têm um mecanismo de adaptação muito mais frágil", afirma o médico. No caso dos mais velhos, existe um problema adicional: "As pessoas com mais idade não têm tanto reflexo de sede", o que significa que muitas vezes acabam por beber menos água do que necessitam e desidratam mais rapidamente.

No entanto, o especialista alerta que as temperaturas extremas não representam um perigo apenas para os grupos de risco. "Estão mais protegidos, mas continua a ser muito importante reforçar a hidratação", diz, referindo-se às pessoas saudáveis.

Como se pode proteger do calor?

Se há uma palavra que Ricardo Moutinho Guilherme insiste em repetir é "hidratação". "Esta hidratação é obrigatória, periódica e preventiva", afirma.

A recomendação é assim a de beber água regularmente, mesmo antes de sentir sede. Já as bebidas alcoólicas devem ser evitadas, sobretudo durante as horas de maior calor.

"O ideal é sempre água pura, só água. O álcool faz o sentido reverso: desidrata mais do que hidrata", alerta o médico.

Outra medida essencial passa por evitar a exposição ao sol durante os períodos mais críticos do dia: "Entre as 11 e as 17 é completamente desaconselhável estar ao ar livre", afirma.

Durante essas horas, a recomendação é procurar espaços frescos e bem ventilados. "Mais ambientes fechados que sejam frescos e bem arejados", resume.

Usar roupa leve, evitar esforços físicos nas horas mais quentes e aumentar a ingestão de líquidos são outros dos comportamentos que podem fazer a diferença, segundo o médico.

O SNS está preparado para responder?

As temperaturas extremas representam também um desafio acrescido para os serviços de saúde. "A pressão aumenta muito durante o verão", reconhece Ricardo Moutinho Guilherme. Ao aumento da população devido ao turismo juntam-se mais casos de queimaduras, insolações e desidratação, o que aumenta a pressão dos serviços que já funcionam muitas vezes perto do limite.

No entanto, existe ainda outro problema, menos visível.

"A maioria dos edifícios públicos são muito antigos", afirma o médico, que salienta que nem sempre oferecem as melhores condições térmicas para doentes e profissionais. Apesar dos esforços que, reconhece, têm sido feitos nos últimos anos, considera que muitos hospitais e centros de saúde continuam a funcionar em infraestruturas envelhecidas, particularmente vulneráveis a períodos prolongados de calor.

Porque é que o risco de incêndio aumenta tanto?

As ondas de calor são também um dos principais fatores que agravam o risco de incêndio. E, apesar do reforço dos meios, o comandante Paulo Santos admite que os desafios continuam a aumentar.

"Este ano aumentou o número de aeronaves equipadas com caldas retardantes. O ano passado tínhamos uma parelha, este ano temos cinco espalhadas por todo o país", explica, sublinhando que isso permite responder mais rapidamente e travar a progressão das chamas.

Ainda assim, alerta que os meios, por si só, não resolvem tudo: "Estamos sempre muito dependentes do fator humano". O crescimento do mato, a falta de limpeza em algumas áreas e as dificuldades de acesso a determinadas zonas florestais continuam a ser motivo de preocupação.

"Passamos em estradas nacionais onde devíamos ter as bermas completamente limpas e continuam com o mato quase até a inundar a estrada", lamenta.

França é dos países que mais está a sofrer com a recente onda de calor. Até ao momento de publicação deste artigo, já morreram 18 pessoas. (AP PHOTOS)

Nas zonas mais afetadas pelas tempestades dos últimos meses, o cenário é, segundo o comandante, ainda mais complicado. "Lá dentro é o caos", descreve. Paulo Santos explica que em algumas áreas a presença de árvores derrubadas dificulta o acesso dos meios de combate e pode atrasar a resposta em caso de incêndio.

Devemos ter medo do verão?

Para o comandante dos bombeiros, a resposta é não: "As pessoas têm de desfrutar da vida".

Ir à praia, passear ou aproveitar as praias fluviais continua a fazer parte do verão português. A diferença, explica, está na forma como cada um adapta os seus comportamentos. "Têm é de ser conscientes", afirma.

Os trabalhos agrícolas ou florestais devem ser feitos nas horas mais frescas do dia e os cuidados têm de ser redobrados quando as temperaturas sobem.

"Temos de adequar o nosso comportamento àquilo que estamos a viver."