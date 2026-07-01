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Onda de calor: autoridades de saúde preevem aumento da mortalidade nos próximos dias

Agência Lusa , CM
Há 32 min
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Vários distritos vão estar sob aviso vermelho nos próximos dias, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24 ºC e os 28 ºC

As autoridades de saúde preveem um aumento da mortalidade nos próximos dias, em que está prevista uma onda de calor, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus, disse esta quarta-feira a secretária de Estado da Saúde.

"As estimativas nacionais atualmente disponíveis, baseadas no Índice ÍCARO, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, apontam para um potencial aumento da mortalidade nos próximos dias, caso se mantenham as condições meteorológicas previstas", anunciou a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, em conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, em Lisboa, sobre o plano da Saúde para as ondas de calor.

A governante salientou que esta informação reforça a importância de antecipar medidas de prevenção e de proteção das pessoas em maior risco, como idosos, crianças, grávidas e pessoas com doenças crónicas.

"Estamos preparados, estamos vigilantes e contamos mais uma vez com a colaboração de todos para evitarmos que esta onda de calor tenha consequências graves para saúde da população", salientou Ana Povo.

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Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria, segundo o IPMA.

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24 ºC e os 28 ºC.

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