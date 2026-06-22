Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

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Outros três idosos morreram por golpe de calor e centenas de escolas estão fechadas em todo o país

França está a passar uma grave onda de calor que está a colocar quase todo o país em alerta. À procura de fugir do sol e das temperaturas, várias pessoas estão a tomar medidas drásticas, em vários casos com consequências trágicas.

Só este domingo morreram 13 pessoas afogadas, confirmou a proteção civil de França, que admitiu que todas elas estavam à procura do mesmo: refrescar-se.

Em paralelo, pelo menos três idosos já morreram por causa das temperaturas extremas que estão a varrer quase todo o país, e que obrigaram a uma série de medidas de urgência.

Centenas de escolas estão fechadas em todo o país e muitas adaptaram os horários para fazer face ao calor, sendo que as autoridades admitem que podemos estar perante recordes do mês de junho.

Em Bordéus, por exemplo, os termómetros bateram nuns impressionantes 42 graus, havendo um total de 49 regiões administrativas em aviso vermelho por todo o país.

“Estamos a caminhar para, pelo menos, vários dias de tempo muito, muito quente. Não sabemos quando é que as temperaturas vão começar a descer”, admitiu a ministra da Saúde de França, Stephanie Rist, em declarações à TF1.

A proteção civil admite que procurar cursos de água é uma solução, mas Jerome Boulanger, porta-voz daquele organismo, disse à televisão RMC que toda a segurança deve estar acautelada antes de isso acontecer.