De Monsanto à Tapada da Ajuda: Lisboa encerra espaços florestais devido a risco de incêndio

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A proibição de acesso e circulação nos espaços florestais vigora até às 23:59 de segunda-feira

Na sequência da declaração de situação de alerta emitida pelo Governo para todo o território continental que determina a proibição de acesso e circulação em espaços florestais devido ao agravamento do risco de incêndio, a Câmara Municipal determinou o encerramentodos dos seguintes locais a partir da meia-noite de sexta-feira:

Parque Florestal de Monsanto

Tapada da Ajuda

Tapada das Necessidades

Parque da Bela Vista

Quinta das Conchas e Lilases

Parque do Vale Fundão

Parque José Gomes Ferreira

Parque Central de Chelas

Encosta da Calçada de Carriche

Parque do Vale do Silêncio

Parque da Mata da Madre de Deus

Parque dos Moinhos de Santana

Parque Silva Porto

A proibição de acesso e circulação nestes espaços florestais vigora até às 23:59 de segunda-feira.