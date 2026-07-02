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De Monsanto à Tapada da Ajuda: Lisboa encerra espaços florestais devido a risco de incêndio

CNN Portugal , MJC
Há 20 min
Parque Florestal de Monsanto
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A proibição de acesso e circulação nos espaços florestais vigora até às 23:59 de segunda-feira

Na sequência da declaração de situação de alerta emitida pelo Governo para todo o território continental que determina a proibição de acesso e circulação em espaços florestais devido ao agravamento do risco de incêndio, a Câmara Municipal determinou o encerramentodos dos seguintes locais a partir da meia-noite de sexta-feira:

  • Parque Florestal de Monsanto
  • Tapada da Ajuda
  • Tapada das Necessidades
  • Parque da Bela Vista
  • Quinta das Conchas e Lilases
  • Parque do Vale Fundão
  • Parque José Gomes Ferreira
  • Parque Central de Chelas
  • Encosta da Calçada de Carriche
  • Parque do Vale do Silêncio
  • Parque da Mata da Madre de Deus
  • Parque dos Moinhos de Santana
  • Parque Silva Porto
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Temas: Calor Onda de calor Lisboa Situaação de alerta

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