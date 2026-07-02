De Monsanto à Tapada da Ajuda: Lisboa encerra espaços florestais devido a risco de incêndio

A proibição de acesso e circulação nos espaços florestais vigora até às 23:59 de segunda-feira
Na sequência da declaração de situação de alerta emitida pelo Governo para todo o território continental que determina a proibição de acesso e circulação em espaços florestais devido ao agravamento do risco de incêndio, a Câmara Municipal determinou o encerramentodos dos seguintes locais a partir da meia-noite de sexta-feira:
- Parque Florestal de Monsanto
- Tapada da Ajuda
- Tapada das Necessidades
- Parque da Bela Vista
- Quinta das Conchas e Lilases
- Parque do Vale Fundão
- Parque José Gomes Ferreira
- Parque Central de Chelas
- Encosta da Calçada de Carriche
- Parque do Vale do Silêncio
- Parque da Mata da Madre de Deus
- Parque dos Moinhos de Santana
- Parque Silva Porto